¡Es oficial! Alana Flores revela la fecha en la que se casará con Sebastián Cáceres

Alana Flores inició una relación con Sebastián Cáceres hace algunos meses y en sus redes sociales ha compartido algunos momentos que han pasado juntos, además de ir a los partidos del América para apoyar a su pareja.

La creadora de contenido estuvo en una entrevista con David Faitelson, donde habló sobre la bonita relación que lleva con el defensa del América y reveló la fecha en la que Sebastián Cáceres le prometió que se van a casar.

“De hecho, cuando nosotros recién empezamos a salir, de hecho mi equipo de trabajo lo conoció desde ese entonces, porque él me acompañaba a todos mis entrenamientos, porque yo no tenía tiempo de salir; él entrenaba en las mañanas, yo por las tardes, y me acompañaba desde ahí”, dijo.

Después, Faitelson le preguntó que cuándo se casarían y la influencer reveló que Sebastián Cáceres “dijo que después del mundial, después del mundial”.

Alana Flores, la mejor influencer invicta en el boxeo

Alana Flores fue invitada a la Velada del Año 4, donde hizo pareja con Ama Blitz para pelear ante dos creadoras de contenido españolas y terminaron regresando a México con la mano en alto; desde ese momento, la influencer mexicana decidió dedicarse al boxeo amateur.

Meses después de su primer combate, Westcol, streamer colombiano, le extendió la invitación a Alana a participar en su evento de boxeo llamado ‘Stream Fighters’, donde también venció a su rival y se llevó su segunda victoria como pugilista.

Su tercer triunfo llegó hace algunas semanas en la quinta edición de La Velada del Año, aunque en esta ocasión sí fue una pelea uno a uno contra Ari Geli, creadora de contenido española, la cual terminó ganando la mexicana por decisión unánime. De momento, nadie ha podido vencer a Alana Flores en el boxeo y su próximo enfrentamiento es ante Gala Montes.

¿Cuándo es la próxima pelea de Alana Flores?

Desde su primera victoria en La Velada del Año 4, Alana Flores sabía que el boxeo era lo suyo y Sebastián Cáceres la ha apoyado a muerte desde que son pareja, así que son un noviazgo de deportistas.

El próximo combate de la creadora de contenido será este domingo 17 de agosto cuando enfrente a Gala Montes en el Palacio de los Deportes; su enfrentamiento será la pelea estelar del evento Supernova. Orígenes.

Cabe recalcar que esta es la primera vez que Alana Flores pelea en su país, ya que sus tres combates anteriores fueron en el extranjero, dos en España y uno en Colombia, así que podría coronarse por primera vez ante su gente.

DCO