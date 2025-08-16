¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes?

Llegó el día. La streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes se enfrentan este domingo 17 de agosto en su esperada pelea de box, el combate estelar del Supernova Strikers 2025.

La streamer regiomontana y la reconocida actriz son las protagonistas del último pleito del cartel de boxeo amateur avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Influencers, comediantes y artistas estarán en la velada con sede en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en un evento que fusiona música, espectáculo y box para ofrecer un entretenimiento completo.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

La pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes este 17 de agosto será la estelar del Supernova Strikers 2025, que comienza a las 17:00 horas tiempo del centro de México. Se espera que el combate entre la streamer y la actriz inicie entre las 21:00 y las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo en las redes sociales de Supernova Strikers, DAZN y en las salas de cine de Cinépolis.

Fecha: Domingo 17 de agosto

Hora: 21:00 o 22:00 horas

Lugar: Palacio de los Deportes

Transmisión: YouTube, Facebook, TikTok y Twitch de Supernova Strikers y DAZN

Cartelera completa de Supernova Strikers 2025

Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado

Luis ‘Pride’ vs Shelao

Mercedes Roa vs Milica

Westcol vs Mario Bautista

Ian Granados vs Yeye

Yoz Gless vs Paulette Gallardo

Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan

Alana Montes confía en vencer a Gala Montes, pese a diferencia física

Alana Flores admitió que será difícil mandar al suelo a Gala Montes porque la diferencia física entre ambas es notoria. Sin embargo, aseguró que la pelea se podría detener “porque a la mera hora, en el momento en que esté recibiendo los golpes va a pensar, ‘¿por qué realmente acepté esto?’.

Respecto al esperado combate, Gala Montes afirmó que aunque no es boxeadora respeta el deporte, además de que se dijo agradecida por conocer a diferentes personas en el gimnasio en el que entrena y dejó en claro que bajar de peso nunca fue una opción.

“No soy boxeadora, es una pelea de exhibición, somos artistas, influencers, streamers peleando. Cuando se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso, desde el principio fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó a lo que pedí”, señaló tajantemente Gala Montes.

