¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes?

Llegó el día. La streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes se enfrentan este domingo 17 de agosto en su esperada pelea de box, el combate estelar del Supernova Strikers 2025.
La streamer regiomontana y la reconocida actriz son las protagonistas del último pleito del cartel de boxeo amateur avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Influencers, comediantes y artistas estarán en la velada con sede en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en un evento que fusiona música, espectáculo y box para ofrecer un entretenimiento completo.
𝗟𝗔 𝗣𝗘𝗟𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗩𝗜𝗗𝗔𝗦: Supernova Strikers Amigo 🥊— Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) July 17, 2025
Box, música y entretenimiento. 17 de agosto en el Palacio de los Deportes. Una evento histórico. Compra tus boletos: https://t.co/lneJeQZC9X#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/hqcTdHxc4A
¿Dónde ver EN VIVO la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?
La pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes este 17 de agosto será la estelar del Supernova Strikers 2025, que comienza a las 17:00 horas tiempo del centro de México. Se espera que el combate entre la streamer y la actriz inicie entre las 21:00 y las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo en las redes sociales de Supernova Strikers, DAZN y en las salas de cine de Cinépolis.
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Hora: 21:00 o 22:00 horas
- Lugar: Palacio de los Deportes
- Transmisión: YouTube, Facebook, TikTok y Twitch de Supernova Strikers y DAZN
Cartelera completa de Supernova Strikers 2025
- Alana Flores vs Gala Montes
- Franco Escamilla vs Escorpión Dorado
- Luis ‘Pride’ vs Shelao
- Mercedes Roa vs Milica
- Westcol vs Mario Bautista
- Ian Granados vs Yeye
- Yoz Gless vs Paulette Gallardo
- Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan
Luces, cámara… y guantes listos🥊— Supernova Strikers Amigo (@supernovaboxing) August 16, 2025
Si esto fue el entrenamiento… imagínense la pelea 👀#SupernovaStrikersAmigo pic.twitter.com/nQVUutNn2S
Alana Montes confía en vencer a Gala Montes, pese a diferencia física
Alana Flores admitió que será difícil mandar al suelo a Gala Montes porque la diferencia física entre ambas es notoria. Sin embargo, aseguró que la pelea se podría detener “porque a la mera hora, en el momento en que esté recibiendo los golpes va a pensar, ‘¿por qué realmente acepté esto?’.
Respecto al esperado combate, Gala Montes afirmó que aunque no es boxeadora respeta el deporte, además de que se dijo agradecida por conocer a diferentes personas en el gimnasio en el que entrena y dejó en claro que bajar de peso nunca fue una opción.
“No soy boxeadora, es una pelea de exhibición, somos artistas, influencers, streamers peleando. Cuando se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso, desde el principio fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó a lo que pedí”, señaló tajantemente Gala Montes.
EVG