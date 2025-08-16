Box

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes?

Alana Flores y Gala Montes se enfrentan en la pelea estelar de box en el Superova Strikers 2025

Alana Flores y Gala Montes miden fuerzas en la pelea estelar del Supernova Strikers 2025.
Alana Flores y Gala Montes miden fuerzas en la pelea estelar del Supernova Strikers 2025. Foto: IG @supernovaboxing
Enrique Villanueva

Llegó el día. La streamer Alana Flores y la actriz Gala Montes se enfrentan este domingo 17 de agosto en su esperada pelea de box, el combate estelar del Supernova Strikers 2025.

La streamer regiomontana y la reconocida actriz son las protagonistas del último pleito del cartel de boxeo amateur avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Influencers, comediantes y artistas estarán en la velada con sede en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en un evento que fusiona música, espectáculo y box para ofrecer un entretenimiento completo.

¿Dónde ver EN VIVO la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

La pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes este 17 de agosto será la estelar del Supernova Strikers 2025, que comienza a las 17:00 horas tiempo del centro de México. Se espera que el combate entre la streamer y la actriz inicie entre las 21:00 y las 22:00 horas y podrá seguirse en vivo en las redes sociales de Supernova Strikers, DAZN y en las salas de cine de Cinépolis.

  • Fecha: Domingo 17 de agosto
  • Hora: 21:00 o 22:00 horas
  • Lugar: Palacio de los Deportes
  • Transmisión: YouTube, Facebook, TikTok y Twitch de Supernova Strikers y DAZN

Cartelera completa de Supernova Strikers 2025

  • Alana Flores vs Gala Montes
  • Franco Escamilla vs Escorpión Dorado
  • Luis ‘Pride’ vs Shelao
  • Mercedes Roa vs Milica
  • Westcol vs Mario Bautista
  • Ian Granados vs Yeye
  • Yoz Gless vs Paulette Gallardo
  • Alex Medina vs ‘Chino’ Brayan

Alana Montes confía en vencer a Gala Montes, pese a diferencia física

Alana Flores admitió que será difícil mandar al suelo a Gala Montes porque la diferencia física entre ambas es notoria. Sin embargo, aseguró que la pelea se podría detener “porque a la mera hora, en el momento en que esté recibiendo los golpes va a pensar, ‘¿por qué realmente acepté esto?’.

Respecto al esperado combate, Gala Montes afirmó que aunque no es boxeadora respeta el deporte, además de que se dijo agradecida por conocer a diferentes personas en el gimnasio en el que entrena y dejó en claro que bajar de peso nunca fue una opción.

“No soy boxeadora, es una pelea de exhibición, somos artistas, influencers, streamers peleando. Cuando se me invitó a este proyecto se me propuso la idea de bajar de peso, desde el principio fue un rotundo no, a lo cual mi contrato se firmó a lo que pedí”, señaló tajantemente Gala Montes.

