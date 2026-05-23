Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se reencuentran y su reacción no la esperaba nadie (FOTO)

El Canelo Álvarez conecta un golpe a Gennady Golovkin en la tercera y última pelea entre ambos, en septiembre del 2022.

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un inesperado reencuentro con el kazajo Gennady Golovkin, el cual se dio en Guiza, Egipto, durante la velada ‘Glory in Giza’, cartelera encabezada por Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven.

Ambos se sentaron juntos para observar de cerca las peleas de la velada y dejaron una imagen para el recuerdo, en la cual Álvarez Barragán abraza a GGG, quien tiene su mano derecha en su corazón.

Canelo Alvarez and Gennadiy Golovkin — enemies turned BFFs. You love to see it. 😍 pic.twitter.com/z3q3QdenlI — Manouk Akopyan (@ManoukAkopyan) May 23, 2026

En un video que circula en redes sociales se ve a ‘Canelo’ Álvarez y a Gennady Golovkin platicando e intercambiando puntos de vista de lo que estaban viendo arriba del ring durante el evento ‘Glory in Giza’.

¿Quién ganó la trilogía entre Canelo y Golovkin?

El jalisciense Saúl Álvarez salió con los brazos en alto ante Gennady Golovkin en dos de las tres peleas entre ambos. La otra acabó en empate.

El primer pleito entre el mexicano y el kazajo, celebrado el 16 de septiembre del 2017, no tuvo ganador. Un año después, el de Guadalajara se llevó la victoria por decisión mayoritaria.

La trilogía entre ‘Canelo’ y GGG se completó el 17 de septiembre del 2022, cuando el mexicano se impuso por decisión unánime. Los tres combates entre ambos tuvieron como sede la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

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Canelo Alvarez and Gennady Golovkin link up at ringside in Egypt 👏



Glory in Giza | May 23rd | Live NOW on DAZN 🥊 pic.twitter.com/Wx8Y4Qg6bz — Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

Gennady Golovkin puso fin a su carrera como boxeador precisamente después de su segunda derrota ante el ‘Canelo’ Álvarez. GGG dijo adiós al boxeo con récord de 42 pleitos ganados, dos perdidos y uno empatado.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

El ‘Canelo’ Álvarez disputará su primera pelea del 2026 el próximo 12 de septiembre, cuando enfrente al franco-camerunés Christian Mbilli.

El combate entre ambos tendrá como sede la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita; mismo escenario en el que en mayo del 2025 el tapatío venció al cubano William Scull en su primer compromiso en el país de Medio Oriente.

EVG