Canelo Álvarez y un épico VIDEO para la historia junto con los mejores boxeadores del mundo

El 'Canelo' Álvarez junto con algunos de los mejores boxeadores del mundo en las pirámides de Egipto.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez protagonizó un momento que quedará para la historia al ser grabado junto a algunos de los mejores boxeadores del mundo frente a las pirámides de Guiza, en Egipto, a meses de su pelea contra Christian Mbilli.

El jeque árabe Turki Alalshikh fue el encargado de este mítico encuentro, en el que además del tapatío estuvieron Anthony Joshua, Oleksandr Usyk, Terence Crawford, Rico Verhoeven, Hamzah Sheeraz y el propio Christian Mbilli, próximo rival de Álvarez Barragán.

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An incredible group photo of champions at the Pyramids of Giza 👏



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/6I9yqhT26O — Ring Magazine (@ringmagazine) May 22, 2026

Con el sol a todo lo que da, y de espaldas a las pirámides de Guiza, ‘Canelo’ Álvarez y el resto de los boxeadores dejaron una postal para la historia, en la que al final de la misma algunos de ellos hicieron algún típico movimiento previo a una de sus peleas.

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Canelo Álvarez se prepara para su primera pelea del 2026

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene poco menos de cuatro meses para llegar en la mejor forma posible a su primera pelea del 2026.

El pugilista jalisciense enfrentará al franco-camerunés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, donde el año pasado derrotó al cubano William Scull en el que fue su primer pleito en dicho país.

En la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli estará en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El encuentro se dará en el marco de la megafunción denominada “México contra el Mundo”, pues también estarán otros tricolores como Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

¿Cuál es el récord del Canelo Álvarez?

El mexicano Sául ‘Canelo’ Álvarez tiene marca de 63 victorias, tres derrotas y dos empates en 68 peleas disputadas desde su debut como boxeador el 29 de octubre del 2005.

Dos de sus tropiezos ocurrieron en los últimos cuatro años, luego de ser vencido por el ruso Dmitry Bivol (7 de mayo del 2022) y por el estadounidense Terence Crawford (13 de septiembre del 2025).

El triunfo más reciente del ‘Canelo’ Álvarez fue el 3 de mayo del 2025 contra el cubano William Scull, precisamente en Arabia Saudita.

EVG