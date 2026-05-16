¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará ante el campeón Christian Mbilli en septiembre; conoce todos los detalles

De acuerdo con la revista especializada en boxeo The Ring, el mexicano Saúl Canelo Álvarez peleará el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, ante el campeón de peso supermediano del CMB, Christian Mbilli, anunció el jeque árabe Turki Alalshikh.

La conferencia de prensa para presentar el combate se dará en El Cairo, Egipto, el 23 de mayo. Se tiene presupuestado que los boxeadores, tanto el Canelo como Mbilli, estén en la conferencia y tengan el primer cara a cara.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli will fight on September 12 in Riyadh for the WBC super middleweight championship, His Excellency Turki Alalshikh announced.



The press conference will take place in Cairo, Egypt on May 23 at 2 PM local time (12 PM UK, 7 AM ET) live on DAZN. pic.twitter.com/JYgv93ME4B — Ring Magazine (@ringmagazine) May 16, 2026

Luego de la derrota ante Terence Crawford, el peleador tapatío se sometió a una cirugía de codo, estuvo un par de meses fuera de circulación, pero ahora estará de regreso para enfrentar a Christian Mbilli, quien se presenta como el campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo.

Será la oportunidad de recuperar el campeonato de peso supermedio para el Canelo, quien era el monarca indiscutido de la división (era campeón de las cuatro organizaciones), pero perdió todos sus títulos ante Crawford, quien se retiró y dejó vacantes los cetros. Ahora el mexicano empieza el camino para recapturar las fajas.

¿Quién es Christian Mbilli?

Christian Mbilli, de 31 años, es un boxeador franco-camerunés que se presenta invicto en su carrera profesional. Tiene una marca de 29 victorias, ganando 24 por nocaut. Además tiene un empate en toda su trayectoria, siendo uno de los mejores libra por libra en la categoría del peso supermediano.

La última vez que el francés se subió al cuadrilátero fue el 13 de septiembre del 2025, cuando se enfrentó a Lester Martínez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, pelea por el campeonato interino de la WBC, enfrentamiento que terminó con el único empate de Mbilli.

Canelo rechaza oferta de 200 millones de Jake Paul

El youtuber y boxeador profesional Jake Paul retó de nuevo al mexicano Saúl Álvarez a un combate de boxeo. El promotor femenil le ofreció al Canelo una bolsa de 200 millones de dólares, oferta a la cual el tapatío respondió.

“Canelo, tengo 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Jake Paul versus Canelo. Hagámoslo. Esto es lo que los fans han estado esperando. Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo”, dijo Jake Paul en un streaming en vivo.

El mexicano no tardó en contestar a esta propuesta. Aunque no dio palabras, parece que el mensaje del Canelo es claro. En sus historias de Instagram subió tres emojis de caritas sonrientes, con lo que podemos interpretar que se ríe de Paul y sus 200 millones.

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