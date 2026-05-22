Canelo Álvarez y Christian Mbilli tienen su primer e intenso cara a cara frente a las pirámides de Egipto (VIDEO)

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el franco-camerunés Christian Mbilli tuvieron su primer cara a cara frente a las pirámides de Guiza, en Egipto, en un momento lleno de tensión que quedó captado en video.

El franco-camerunés quiso intimidar al tapatío, quien, fiel a su costumbre, reaccionó con su clásica mirada fría, dejando en claro que no le tiene miedo a su rival del próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita.

Canelo Alvarez and Christian Mbilli have their first face off in front of the Pyramids of Giza‼️ pic.twitter.com/wAvKbfCtZC — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 22, 2026

“Gracias, chicos”, se escuchó decir a alguien en inglés para poner fin al primer cara a cara entre el ’Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, quienes prometen sacar chispas en tierras sauditas en el mes patrio.

¿Quién es Christian Mbilli, próximo rival del Canelo?

Christian Mbilli, de 31 años, es un boxeador franco-camerunés que se presenta invicto en su carrera profesional. Tiene una marca de 29 victorias, ganando 24 por nocaut. Además tiene un empate en toda su trayectoria, siendo uno de los mejores libra por libra en la categoría del peso supermediano.

La última vez que el francés se subió al cuadrilátero fue el 13 de septiembre del 2025, cuando se enfrentó a Lester Martínez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, pelea por el campeonato interino de la WBC, enfrentamiento que terminó con el único empate de Mbilli.

EVG