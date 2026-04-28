PSG vence al Bayern Múnich en una lluvia de goles y todo se define en la semifinal de vuelta; resumen y goles

En un partido que quedará para la historia de la Champions League, el Paris Saint-Germain recibió en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich para el partido de ida de las semifinales del torneo internacional. Encuentro que culminó con la victoria para los parisinos por marcador de 5-4.

El marcador no tardó en abrirse y al minuto 17 de tiempo corrido el árbitro central marcó la pena máxima para los bávaros tras una falta de Willian Pacho sobre Luis Díaz. El encargado de cambiar el penalti por gol fue Harry Kane.

El actual campeón de la Champions League comenzó a dominar el encuentro y al 24′ de juego Khvicha Kvaratskhelia apareció en el área del Bayern, se quitó de encima a su rival y con un remate colocado al segundo poste venció a Manuel Neuer para igualar el tablero.

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Cobro perfecto de Harry Kane para el primero de los Bávaros.@MajolaB@PSG_espanol 0-1 @FCBayernES pic.twitter.com/xzqFdDG9X3 — TNT Sports México (@tntsportsmex) April 28, 2026

La remontada del PSG llegó a los 33 minutos del primer tiempo; Joao Neves se levantó en el área rival para rematar de cabeza un servicio de Ousmane Dembélé desde la esquina izquierda y mandó la de gajos al segundo poste para marcar el segundo tanto del equipo de Luis Enrique.

Pero ocho minutos más tarde, Michael Olise apareció solo en el centro del campo, arrastró la pelota hasta los linderos del área y con un potente disparo con la pierna izquierda venció las manos de Matvey Safonov para volver a emparejar los cartones en el compromiso.

Lamentablemente para los bávaros, en el tiempo de compensación, una mano en el área le otorgó un penalti a los parisinos. Ousmane Dembélé no desaprovechó la oportunidad y puso en ventaja a su equipo antes de irse al descanso.

La fiesta de goles continuó en la segunda parte del encuentro y primero pegaron los pupilos de Luis Enrique con una gran anotación de Khvicha Kvaratskhelia.

La jugada inició en el medio campo con Vitinha mandando un servicio a línea de fondo por la banda derecha; Achraf Hakimi recibió, condujo y, llegando al área, mandó un servicio raso, el cual llegó a los pies del georgiano y, con un remate potente de primera intención, volvió a vencer a Manuel Neuer para el cuarto tanto de los locales.

El PSG pegó por segunda vez en la parte complementaria gracias a Ousmane Dembélé; el francés, entrando al área, se quitó al defensa y entre sus piernas mandó la pelota al primer poste del arquero alemán, quien solo se quedó viendo la esférica que salió del pie derecho del ‘Mosquito’ y que con ayuda del poste se terminó colando en las redes.

La respuesta del Bayern Múnich fue inmediata: al minuto 65 de tiempo corrido, Joshua Kimmich mandó un servicio aéreo y dentro de los 16,50 apareció Dayot Upamecano para cambiar la trayectoria del balón con un ligero contacto y recortar la distancia en el marcador.

Tres minutos después, un trazo largo de Harry Kane llegó a la zona donde se encontraba Luis Díaz; el colombiano bajó la de gajos, se quitó la marca de Marquinhos y dentro del área venció por cuarta vez en el partido a Safonov para que la diferencia sea solo de un gol para la vuelta.

La última vez que se anotaron nueve goles en un partido de eliminatorias de la Champions League fue hace unas semanas, cuando el Barcelona derrotó al Newcastle 7-2 en la cancha del Camp Nou; ahora, el encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich entrará a la historia como el cuarto enfrentamiento con nueve tantos en la fase final de la competencia.

DCO