¡AL MOMENTO! Así se juegan las semifinales de la Champions League con el pase del Atlético de Madrid y el PSG

Una acción del PSG vs Liverpool, cuartos de final de vuelta de la Champions League

La UEFA Champions League sigue su camino con los juegos de vuelta de los cuartos de final, en los cuales el Atlético de Madrid y el PSG resultaron ganadores de sus respectivos partidos, siendo los primeros semifinalistas.

El Atlético de Madrid sufrió, pero logró eliminar al Barcelona por el marcador global de 3-2. El conjunto colchonero perdió en la vuelta de los cuartos de final 2-1, pero la ventaja obtenida en Cataluña fue suficiente.

Por otro lado, el actual campeón defensor, el París Saint-Germain, se metió a uno de los estadios más míticos del mundo, Anfield, para vencer 2-0 al Liverpool, repitiendo la dosis de la semana pasada y dejando el global 4-0.

Semifinales de la Champions League AL MOMENTO

Atlético de Madrid vs Arsenal/Sporting Clube

PSG vs Bayern Munich/Real Madrid

Atlético y PSG esperan rivales

El rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League saldrá del ganador del choque entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa. El conjunto inglés ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. El encuentro de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

Por otro lado, el contrincante del PSG saldrá del encuentro entre el Bayern Munich y el Real Madrid, que son los equipos que más veces se han enfrentando en la historia de la Champions. Los merengues, máximos ganadores del torneo, llegan a Alemania con desventaja de una anotación.

El PSG venció otra vez 2-0 al Liverpool, ahora en Anfield, para imponerse por marcador global de 4-0 y con ello conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique mantienen vivo el sueño de ser bicampeones el torneo de clubes más importante de Europa.

En un partidazo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League luego de eliminar al Barcelona, que ganó 2-1 en la vuelta de cuartos de final, pero quedó fuera al caer 3-2 en la pizarra global.

El arranque del cotejo fue frenético. El conjunto visitante se lanzó con todo al ataque y en menos de 25 minutos ya estaban arriba en la pizarra por dos goles. Los tres tantos se dieron en la primera parte.

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