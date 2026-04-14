Atlético de Madrid sufre, pero elimina al Barcelona de la Champions League; resumen y goles de los cuartos de final

Atlético de Madrid elimina al Barcelona de la Champions League en cuartos de final

En un partidazo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League luego de eliminar al Barcelona, que ganó 2-1 en la vuelta de cuartos de final, pero quedó fuera al caer 3-2 en la pizarra global.

El arranque del cotejo fue frenético. El conjunto visitante se lanzó con todo al ataque y en menos de 25 minutos ya estaban arriba en la pizarra por dos goles. Los tres tantos se dieron en la primera parte.

El Barca aprovechó un error en salida del Atlético que capitalizó Lamine Yamal a los cuatro minutos. El joven astro español quedó mano a mano ante Juan Musso y no desaprovechó la oportunidad. Colocó el esférico a un costado del arquero argentino para el 1-0 parcial.

Lamine Yamal, a pesar de su corta edad, es un futbolista que suele aparecer en grandes escenarios, como semifinales de Eurocopa y ahora en los cuartos de final de la Champions League.

Los culés insistieron en el ataque, con Yamal como su arma más peligrosa, pero fue el delantero Ferran Torres quien aumentó la ventaja en el marcador al 24′. Ingresó al área con la marca de un defensa, pero El Tiburón definió con un zapatazo de zurda para vencer a Musso.

Ferran Torres empató el marcador global a dos goles por equipo y el momento del partido era completamente culé, pero un momento cambió las sensaciones del cotejo.

Un par de jugadas después del gol de Torres, el mediocampista Fermín López sufrió un duro golpe en la nariz, que le provocó un terrible y constante sangrado, alertando a los servicios médicos.

Fermín López entró al área para intentar rematar y anotar el tercer tanto de los catalanes, pero tuvo un golpe con el portero Juan Musso, quien de manera accidental lo chocó con el pie. De inmediato empezó el sangrado en el rostro del español.

Fermín estuvo unos minutos tendido en el terreno de juego, mientras las asistencias intentaban detener el sangrado. Se le colocó un vendaje debajo de la nariz y se contuvo la salida de la sangre. El jugador pidió no salir del compromiso.

Esta acción enfrió los embates del Barcelona y permitieron que el Atlético de Madrid recortara distancias en el marcador. El delantero nigeriano Ademola Lookman empujó el balón luego de un gran pase de Marcos Llorente.

La polémica se hizo presente con una falta del defensor culé Eric García sobre el delantero colchonero Alexander Sørloth, quien se enfilaba al arco contrario hasta que recibió un empujón por la espalda.

El árbitro de primeras marcó fuera de lugar, pero el VAR lo mandó a revisar la jugada por una potencial tarjeta roja. El silbante central no tardó en checar la acción y determinar que el zaguero del Barcelona merecía la tarjeta roja directa.

El rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League saldrá del ganador del choque entre el Arsenal y el Sporting de Lisboa. El conjunto inglés ganó el partido de ida 1-0 en Lisboa la semana pasada. El encuentro de vuelta en Inglaterra se juega el miércoles.

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