Dónde ver EN VIVO Atlético de Madrid vs Barcelona y Liverpool vs PSG, Cuartos de final de vuelta Champions League

Barcelona y Liverpool están obligados a remontadas en la Champions League.

Barcelona y Liverpool se juegan la vida en la Champions League este martes 14 de abril, cuando enfrentan con idénticas desventajas de 2-0 al Atlético de Madrid y al PSG, respectivamente, en los cuartos de final de vuelta del torneo más importante de clubes en Europa.

El Barça se mete al Riyadh Air Metropolitano con la encomienda de por lo menos vencer 2-0 a los Colchoneros, que sorprendieron en el cotejo de ida al doblegar por dicho marcador al conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick.

Por su parte, los Reds apelarán a su localía en Anfield para remontar el 2-0 sufrido en el Parque de los Príncipes contra los actuales monarcas de la Champions League, que van por buen camino en busca del anhelado bicampeonato en la justa continental.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona y Liverpool vs PSG?

Los partidos Atlético de Madrid vs Barcelona y Liverpool vs PSG se juegan este martes 14 de abril en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España) y en Anfield (Liverpool, Inglaterra), respectivamente. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del centro de México.

Transmisión Atlético de Madrid vs Barcelona

Fecha : Martes 14 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO Max

Transmisión Liverpool vs PSG

Fecha : Martes 14 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Anfield

Transmisión: TNT Sports y HBO Max

Under the lights at Anfield ✊ pic.twitter.com/nmqZ2miBmV — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs Barcelona

ATLÉTICO DE MADRID : Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

BARCELONA: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo, Eric García, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Marcus Rashford Y Robert Lewandowski.

Posibles alineaciones de Liverpool y PSG

LIVERPOOL : Mamardashvili, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha y Ekitike.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Dembélé y Kvaratskelia.

Barcelona, con saldo negativo ante el Atlético en la Champions

El Barcelona quedó eliminado contra el Atlético de Madrid las dos veces anteriores que lo enfrentó en la Champions League, las cuales también fueron en la fase de cuartos de final.

Los Colchoneros dejaron en el camino a los Culés en las Temporadas 2013-2014 y 2015-2016 y en ambas ocasiones llegaron hasta la final. Ya estaban bajo la dirección técnica del argentino Diego Simeone, quien quiere repetirle la dosis a los Blaugranas.

Liverpool quiere revancha ante el PSG

El Liverpool quiere cobrarse la eliminación sufrida a manos del PSG la pasada edición de la Champions League, en la que el club francés lo eliminó en octavos de final en una serie que se definió en tanda de penaltis.

Los Reds habían terminado invictos la fase de liga, pero los dirigidos por Luis Enrique acabaron con ello y de ahí se encaminaron a su primer título en la Liga de Campeones de Europa.

EVG