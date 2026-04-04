Aficionada mexicana viajó hasta España y estrella del Barcelona le dio el mejor regalo de su vida (VIDEO)

El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona no solo dejó la victoria para los culés, pues una aficionada salió de las gradas del Riyadh Air Metropolitano con un tremendo regalo por parte de una de las estrellas del equipo de Hansi Flick.

Gavi, el mediocampista español, es el protagonista de esta historia, ya que después del silbatazo final, el dorsal ‘6′ del Barcelona se retiró el jersey que usó para el compromiso ante el Atlético de Madrid, se dirigió a una de las gradas y se la obsequió a una aficionada mexicana.

En el video, la reportera de DAZN que se encontraba cerca del lugar de los hechos se acercó a la fanática en las gradas y le preguntó de dónde era, a lo que ella respondió que de México, además de dejarle un mensaje a Gavi diciéndole: “Muchas gracias, Gavi, jugaste superbién”.

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Barcelona ganó el primer encuentro de tres ante el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid recibió en casa al Barcelona para el encuentro correspondiente a la Jornada 30 de LaLiga de España, cotejo que se terminó llevando el cuadro blaugrana por marcador de 2-1, después de darle vuelta al marcador con un gol de Robert Lewandowski.

Con este resultado, el equipo de Hansi Flick se acerca cada vez más al título del torneo local. El Real Madrid perdió ante el Mallorca este fin de semana y los blaugranas consiguieron una ventaja de siete puntos sobre su acérrimo rival, así que los merengues necesitan dos descalabros de los actuales campeones.

El Barcelona se llevó la victoria en el primer encuentro de tres que tendrán ante el Atlético de Madrid; el segundo será a mitad de semana en la cancha del Spotify Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League y el tercer episodio será el 14 de abril para definir a uno de los semifinalistas del torneo internacional.

El Barcelona podría sumar tres títulos esta campaña

El Barcelona consiguió el triplete nacional la temporada pasada al ganar la Copa del Rey, la Supercopa de España y LaLiga de España, pero este año ya quedaron fuera del torneo de copa, aunque aún tienen la oportunidad de sumar tres títulos a su vitrina.

Los blaugranas ya levantaron el trofeo de la Supercopa de España tras vencer al Real Madrid en Arabia Saudita, de momento se encuentran en el primer lugar de LaLiga de España y en los cuartos de final de la Champions League.

Aunque el trofeo que es prioridad para el equipo dirigido por Hansi Flick es la Copa de Campeones de la UEFA, pues es un título que no ganan desde el 2015, cuando vencieron a la Juventus en el Estadio Olímpico de Berlín.

DCO