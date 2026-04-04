Barcelona derrota al Atlético de Madrid de visita con un agónico gol de Robert Lewandowski

En el encuentro de la jornada, el Atlético de Madrid recibió en casa al Barcelona para disputar tres puntos de LaLiga de España, encuentro bastante ríspido en la cancha del Riyadh Air Metropolitano que terminó 1-1 entre la escuadra de la capital y los blaugranas.

El primer tiempo en la casa de los colchoneros estuvo muy movido en ambos campos, pues el marcador se abrió en el minuto 39 de tiempo corrido cuando Clement Lenglet mandó un servicio a profundidad, el cual agarró mal parada a la defensa del Barcelona. Giuliano Simeone recibió solo en campo contrario y definió pegado al poste del marco rival para inaugurar el tablero.

Aunque tres minutos después, al 42′ de juego, Dani Olmo y Marcus Rashford se juntaron cerca del área del Atlético, el delantero inglés quedó solo frente a la portería rival y definió por debajo de las piernas de Juan Musso para igualar las condiciones en el tablero.

Giuliano Simeone

Atletico de Madrid 1 - 0 Barcelonapic.twitter.com/kItukEiDak — Ballon Rond (@ballonrondfc) April 4, 2026

La noche se le vino al equipo de Diego Pablo Simeone en el tiempo de compensación del episodio inicial, pues Nico González cometió una falta sobre Lamine Yamal fuera de su propia área por la que se ganó la tarjeta roja tras la revisión del VAR.

Todo el segundo tiempo, el ‘Cholo’ Simeone retrasó sus líneas y defendió el empate, aunque las embestidas de los blaugranas fueron repetitivas hasta que lograron romper por segunda vez el marco de Juan Musso y llevarse las tres unidades de la casa de los colchoneros.

El cotejo estuvo a nada de emparejarse en cuestión de los futbolistas dentro del campo, ya que al minuto 49 de juego Gerard Martín vio el cartón de expulsión tras una entrada sobre Thiago Almada, aunque tras la revisión en el monitor, el árbitro definió que el defensa central de los culés no merecía irse temprano a los vestidores.

Marcus Rashford

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El tiempo seguía su marcha, el Atlético de Madrid se defendía, Juan Musso era el héroe de los colchoneros y los blaugranas no encontraban el gol de la victoria.

Fue hasta el 87′ de juego cuando Joao Cancelo realizó una estupenda jugada individual por la banda izquierda, el portugués sacó el disparo que detuvo el guardameta local, pero el rebote chocó en el pecho de Robert Lewandowski y terminó colándose en la portería para darle la victoria al Barcelona.