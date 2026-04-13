¡Es oficial! La mexicana Gabriela Jaquez jugará en el Chicago Sky de la WNBA

La mexicana Gabriela Jaquez jugará en la WNBA con el Chicago Sky. La base fue seleccionada con el quinto pick global en el Draft de la liga de basquetbol femenil de Estados Unidos justo una semana después de que se proclamó campeona con la UCLA en la NCAA.

Las cosas salieron incluso mejor de lo esperado para Gabriela Jaquez, pues las proyecciones la colocaban hasta la octava o decimosegunda posición en el Draft de la WNBA, fundada en abril de 1996.

Sky take Gabriela Jaquez at pick #5 pic.twitter.com/8zdIXh8IkC — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) April 13, 2026

“Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo lo significa todo”, fue lo primero que declaró Gabriela Jaquez después de haber escuchado su nombre durante la ceremonia del Draft de la WNBA 2026.

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¿Quién es Gabriela Jaquez?

Gabriela Jaquez nació el 19 de noviembre del 2023 en Irvine, California, pero tiene la nacionalidad mexicana, misma que atribuye a sus bisabuelos Lucía y Ezequiel.

Su interés y amor por el basquetbol nació gracias a sus padres Angela y Jaime, quienes se conocieron en la Concordia University mientras formaban parte del equipo universitario.

Gabriela Jaquez es hermana de Jaime Jaquez, quien desde el 2023 es jugador del Miami Heat de la NBA y quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft con el pick 18.

La ahora base del Chicago Sky destacó en el basquetbol mientras estudiaba la preparatoria. Su talento la impulsó a continuar su desarrollo en la UCLA, una de las universidades más prestigiosas en el baloncesto colegial en Estados Unidos.

Así fue el ascenso de Gabriela Jaquez

La mexicana Gabriela Jaquez se convirtió en la principal figura de la UCLA en su temporada senior (2025-2026). Pasó de ser una jugadora de rol a líder absoluta, guiando a la Universidad de California a obtener su primer título en el March Madness 2026. En la final en contra de South Carolina, la base firmó una actuación memorable con 21 puntos y 10 rebotes.

A nivel internacional, Gabriela Jaquez forma parte de la Selección Mexicana desde el 2024 y se perfila para ser una pieza clave en el proceso rumbo al torneo de preclasificación olímpica FIBA en el próximo mes de agosto.

EVG