Bayern Múnich derrota al Real Madrid y consigue el pase a las semifinales de la Champions League

El Real Madrid se queda en el camino para llegar a la final de la Champions League después de caer derrotado en la cancha del Allianz Arena por marcador de 4-3 a manos del Bayern Múnich, en un encuentro con muchísimas emociones desde el primer minuto del cotejo.

La primera anotación del partido llegó a los 34 segundos del inicio del cotejo; Manuel Neuer se equivocó en la salida de balón y le cedió la esférica a Arda Güler, quien no dudó dos veces en disparar desde tres cuartos del campo rival para igualar la serie en el marcador global.

Sin embargo, el gol del empate para el Bayern Múnich llegó al minuto 6 de tiempo corrido; en un tiro de esquina, Joshua Kimmich mandó un centro cerrado al primer poste que ganó Aleksandar Pavlovic para mandarla al fondo de la red, anotación con la que el partido se puso cardíaco con 84 minutos por jugarse.

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¡MADRE MÍA!😱



No había pasado ni un minuto y Neuer comete el error del año y Arda Güler

anota un señor GOLAZO🔥. #ChampionsLeague pic.twitter.com/DeA6OvVYTn — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

¡PRIMERO NEUER Y LUEGO LUNIN!



Terrible noche de los porteros en Allianz Arena. Pavlovic le empata al Real Madrid.#ChampionsLeague pic.twitter.com/FaKe7OrrnE — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

¡GOLAZO!🔥

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Arda Güler trae la magia esta noche y la cuelga en el ángulo.#ChampionsLeague pic.twitter.com/qU01CpBVxp — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

Al minuto 29 de juego, Arda Güler volvió a aparecer en el partido para conseguir su doblete. El mediocampista turco tomó la pelota y se atrevió a pegarle en un tiro libre; la pelota la colocó en el ángulo derecho para vencer a Manuel Neuer por segunda ocasión en el encuentro.

Las emociones no dejaban de incrementar conforme el tiempo transcurría; Harry Kane se hizo presente en el partido para volver a empatar el tablero y darle la ventaja a los bávaros en el global. El inglés quedó solo dentro del área con la pelota y, con un remate pegado al palo, derrocó el marco de Andriy Lunin.

El primer tiempo tuvo cinco goles en total y el último llegó al minuto 42′ de juego cuando Vinícius Jr. condujo la pelota por toda la banda y, llegando al área, le cedió la de gajos a Kylian Mbappé, quien definió con un disparo raso el medio de la portería de Neuer y la eliminatoria volvía a igualarse en el marcador global.

¡SE ABRIÓ EL MAR!🌊



Harry Kane encontró el espacio, dentro del área, y pone el 2-2 en Allianz Arena. #ChampionsLeague pic.twitter.com/93KulS207b — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

¡GOOOOOL DEL REEAL MADRID!😱



Definición exquisita de Mbappé, para poner el 3-2.



¡CINCO goles en 45 minutos!🔥😍 #ChampionsLeague pic.twitter.com/D9GjhuVPCW — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

¡GOOOL DEL BAYERN!🔥

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Militao desvía el tiro de Luis Díaz y los alemanes están muy cerca de la semifinal.#ChampionsLeague pic.twitter.com/DwVD0lgNPs — FOX (@somos_FOX) April 15, 2026

El segundo tiempo fue diferente al primero, con los dos clubes priorizando defender su marco y con un juego de ida y vuelta en la cancha del Allianz Arena, pero al minuto 86 de tiempo corrido el cotejo cambió repentinamente con la expulsión de Eduardo Camavinga, quien se ganó su segunda tarjeta amarilla del encuentro por no cederle el balón al Bayern Múnich tras una falta.

Con un jugador más en el campo, el equipo de Vincent Kompany comenzó a apretar a los merengues y encerrarlos en su propio campo. A un minuto de cumplir el tiempo reglamentario, Jamal Musiala recibió una esférica dentro del área por parte de Luis Díaz; el alemán le regresó la pelota de taquito al colombiano y desde fuera del área disparó para darle la ventaja a su equipo en el global.

Con los ánimos decaídos y pocas oportunidades al ataque, el Real Madrid fue terminando con sus aspiraciones de meterse a las semifinales. Michael Olise puso el último clavo en el ataúd de los merengues después de su gol en el tiempo de compensación; el francés disparó en los linderos del área y con ayuda del poste mandó al fondo de las redes la número cinco.

El Real Madrid se despide de la competencia, mientras que el Bayern Múnich tendrá que enfrentarse al PSG en busca de llegar a la gran final de la Champions League.

DCO