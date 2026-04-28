Así reaccionó Guillermo Martínez a su convocatoria al Mundial 2026; “no hay nada más grande”

Guillermo Martínez, delantero de los Pumas de la UNAM, es la gran sorpresa en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026 y luego de darse a conocer la noticia el jugador reaccionó a lo que este llamado significa para él.

“Hay que tener mucha resiliencia, mucha fe, es lo más importante. Yo totalmente lo adjudico a eso; a tener fe en Dios, al trabajo, al hecho de nunca bajar los brazos”, fueron las primeras palabras del ariete del Pedregal tras estar en la lista de Javier Aguirre.

Guillermo Martínez también se tomó tiempo de agradecer a Javier Aguirre y dejó en claro que dejará todo por la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. “En lo personal, agradecer también la confianza de Javier (Aguirre) y mi entrega total para la Selección. No hay nada más grande que representar a tu país“, dijo.

El Memote Martínez, quien en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX anotó cinco goles, tiene 31 años de edad y la Copa del Mundo de Norteamérica será posiblemente su única experiencia en este tipo de torneo, por lo que aseguró que: “No hay nada más grande que tu país”.

“Porque uno nunca sabe cuándo te puede cambiar la vida. Y sobre todo porque no fue nada fácil. Hubo muchos momentos donde se pudo haber flaqueado. Pero siempre tengo ese gran respaldo de mi familia que me ha sacado siempre adelante y también se los quiero agradecer a ellas (sus hijas y esposa), principalmente, porque sin ellas tampoco podía ser posible”, agregó.

El delantero originario de Celaya, Guanajuato, se coló de último minuto en la convocatoria de México para el gran certamen de selecciones, situación de la cual está muy orgulloso, pues es cumplir un sueño de toda la vida.

“Estoy muy contento junto con mi familia, es algo que desde chico sueñas (ir a un Mundial). Como siempre lo he dicho, gracias a Dios se nos dieron estas cosas, esta oportunidad. Y qué mejor que representar a tu país, que tanto amas”, añadió a su salida de Cantera.

El Memote ahora tendrá un par de días de descanso antes de concentrar con el Tricolor. Eso significa que no jugará la Liguilla con los Pumas de la UNAM, que este domingo enfrentan al América en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. “Me toca ahorita ya enfocarme (en Selección) para darlo todo, porque es con lo que toda persona sueña”, terminó.

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