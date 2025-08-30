América sigue invicto tras vencer al Pachuca; resumen y goles del partido de la Liga MX

Una acción del América vs Pachuca, de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX

El Club América se colocó en la segunda posición del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer en la Jornada 7 al Pachuca por marcador de 2-0, en juego realizado a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con gol del defensor chileno Igor Lichnovsky y de la estrella francesa Allan Saint-Maximin, las Águilas se mantienen invictas en el torneo, además que tienen tan solo un punto menos que el líder Monterrey.

El duelo lo dominó por completo el América. De inicio a fin el conjunto local no tuvo oposición y al minuto 21, vía remate de cabeza de Lichnovsky, se pudo reflejar en el marcador esta superioridad.

La segunda diana del día llegó en la segunda parte, al 71′, cuando el portero del Pachuca, Carlos Moreno, recién convocado a la Selección Mexicana, tuvo un error muy costoso.

El arquero de los Tuzos salió casi a media cancha para tratar de cortar una jugada a la que el defensor no iba a llegar. En una rebote, el esférico llegó a la zona de Saint-Maximin y Moreno salió mal a cortar el balón, lo que dejó al francés solo de cara a portería. El América liga triunfos ante Querétaro, Atlas y ahora Pachuca.

¿Por qué el partido de América vs Pachuca se jugó a puerta cerrada?

El pasado viernes, la alcaldía Benito Juárez informó a través de sus redes sociales que el partido entre el América y el Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes se tiene que jugar a puerta cerrada por un tema con la seguridad del club.

“La alcaldía Benito Juárez informa que el partido entre los equipos América y Pachuca de la Liga MX, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, deberá realizarse a puerta cerrada”.

“Lo anterior, debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica“, informaron en su comunicado.

