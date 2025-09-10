El sorpresivo VIDEO en el que el Canelo Álvarez habla de la compra del Atlas

El 'Canelo' Álvarez fue cuestionado acerca de si comprara al Atlas y su respuesta sorprendió.

En la víspera de su pelea contra el estadounidense Terence Crawford, el tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejó las puertas abiertas para eventualmente comprar al Atlas, el equipo del cual es aficionado en la Liga MX.

Cuestionado al respecto debido a que precisamente el equipo rojinegro está en venta por parte de Grupo Orlegi, el boxeador jalisciense reconoció que está abierto a la posibilidad de adquirir a La Academia al hacer énfasis en que es un hombre de negocios.

“Regresando (de la pelea), y si es para algo bien, ¿por qué no comprarlo? Soy un hombre de negocios“, señaló el ‘Canelo’ Álvarez entre risas en entrevista con ESPN.

Sin embargo, el pugilista tapatío admitió que en este momento sus prioridades son otras, dejando entrever que la compra del Atlas no sería en el corto plazo.

“No me he puesto a pensar en eso, ahora lo acabo de ver cuando estaba en el entrenamiento, pero no es momento para pensar en esas cosas”, enfatizó Álvarez Barragán.

¿Canelo Álvarez dejó de irle a Chivas por el Atlas?

Varios aficionados pensaban que el ‘Canelo’ Álvarez era uno más de los millones de aficionados que tiene Chivas. No obstante, en una entrevista el boxeador dijo que su corazón está con el Atlas.

“Nunca le he ido a un equipo, fíjate, pero ahora soy Atlas 100 por ciento. Le voy a los dos (Chivas y Atlas) pero soy de Atlas, la verdad”, confesó el ‘Canelo’ hace años en una entrevista.

Aquella declaración dejó entrever que en algún momento el boxeador era seguidor de las Chivas, lo cual habría cambiado por los fracasos recientes del Rebaño.

El ‘Canelo’ Álvarez ha dejado clara su afición y pasión por el Atlas en los últimos años, pues se le ha visto en el Estadio Jalisco con la playera de los Zorros.

¿Cómo le fue al ‘Canelo’ Álvarez en su última pelea?

Saúl Álvarez derrotó por decisión unánime al cubano William Scull en Riad, Arabia Saudita, en su combate más reciente, mismo que se llevó a cabo el 3 de mayo de este año.

El ‘Canelo’ llega a la pelea del sábado 13 de septiembre contra Terence Crawford con un récord de 63 pleitos ganados, dos perdidos y dos empatados.

El combate entre Álvarez Barragán y el nacido en Omaha, Nebraska, se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

