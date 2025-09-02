Canelo vs Crawford: CMB presenta cinturón Tlaxcala “Los cuatro grandes señoríos” que se entregará al ganador de la pelea

El Consejo Mundial de Boxeo, como ha sido costumbre en los últimos años, presentó un cinturón conmemorativo, llamado Tlaxcala 2, que se entregará al ganador de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, quienes se enfrentarán el próximo 13 de septiembre en Las Vegas.

El cinturón Tlaxcala “Los cuatro grandes señoríos” estará en juego en Nevada, cuando el mexicano exponga a su vez el cetro mundial indiscutido de peso supermedio ante el estadounidense y fue presentado en la CDMX, en una conferencia de prensa encabezada por el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

▶️#VIDEO | ¡ES HERMOSO! Este es el cinturón Tlaxcala “Los cuatro grandes señoríos”. Se entregará al ganador de Canelo vs Crawford 🥊



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/4yRiXLysSh — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2025

“Llevábamos meses siguiendo el proceso de elaboración y al ver el resultado, comienzan las emociones”, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien destacó el trabajo que pusieron los artesanos en la creación de esta faja.

“Es una pieza hermosísima, ahora en color morado, fruto de meses de trabajo de artesanos de Tlaxcala. Nos emociona porque dignifica nuestra cultura mexicana. El ganador de esta gran pelea se llevará una obra de arte a casa”, añadió.

Asimismo, se contó con la presencia del director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, el Diputado Local, Emilio de la Peña, las artistas y artesanas tlaxcaltecas Guadalupe Xicohténcatl y Jacqueline España.

El cinturón recibe el nombre náhuatl ‘Nahui Huey Altepemech’ y está inspirado en el arte, la historia y la tradición tlaxcalteca. La artista Jacqueline España creó 70 piezas de Talavera tlaxcalteca que se encuentran a lo largo de toda la figura, por su parte, Guadalupe Xicohténcatl pintó símbolos de la cosmovisión tlaxcalteca en el cuero.

Durante su turno con la palabra, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, aseguró que para el Estado es un orgullo ser un referente deportivo, además que la entidad ha trabajado mucho para darle promoción y difusión al desarrolló de la comunidad.

#Fotos | El cinturón conmemorativo del CMB, Tlaxcala 2, estará en juego el próximo 13 de septiembre en la pelea Canelo vs Crawford



📸: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/7bB1imKXSp — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2025

Por su parte, el diputado Emilio de la Peña Aponte, en nombre de la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció al CMB por el apoyo brindado al Estado, además

“Estamos orgullosa de que pongas a Tlaxcala en el centro de nuestro planeta. Quiero refrendarles que esa colaboración será siempre proactiva, me decía la Gobernadora que abrirá los brazos al CMB para que en próximas fechas se puedan hacer estoy eventos extraordinarios en el Estado”, dijo.

Este cinturón Tlaxcala “Los cuatro grandes señoríos” se trata de una pieza especial adicional a los cinturones de campeonato mundial que estarán en la línea. El mexicano Canelo Álvarez será quien exponga todas sus fajas ante Terence Crawford, quien llega como retador.

aar