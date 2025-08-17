WWE quiere opacar la noche del Canelo Álvarez y la UFC en la fecha más importante para todo México

La World Wrestling Entertainment (WWE) sigue sorprendiendo a todos sus aficionados y en esta ocasión acaba de lanzar una noticia con la que buscan opacar la noche del ‘Canelo’ Álvarez y la cartelera de la UFC en una fecha muy importante para todo México.

Durante Triplemanía XXXIII, el cual fue todo un éxito, la WWE anunció que volverán a colaborar con la Triple A para llevar a cabo la segunda edición de Worlds Collide de este 2025, evento en el que varios luchadores mexicanos se ganaron su lugar en la empresa estadounidense hace algunos meses.

Mientras se desarrollaban todos los combates de la trigésima tercera edición de Triplemanía, dieron a conocer que Worlds Collide fue todo un éxito en Los Ángeles, California, y la WWE ya eligió a la ciudad donde se llevará esta nueva entrega que juntará a los gladiadores de la AAA y la empresa que dirige Triple H.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Es campeón de Eurocopa como compañero de Cristiano Ronaldo y ahora es la estrella del Pachuca

Get ready for WORLDS COLLIDE!



🗓️ SEPT 12, 2025

📍 LAS VEGAS pic.twitter.com/1ElQGcBT6k — WWE (@WWE) August 17, 2025

¿Dónde se va a llevar a cabo Worlds Collide?

La WWE volverá a juntarse con la Triple A para llevarles a los aficionados una edición más de Worlds Collide, la cual sería la segunda de este 2025, pero la empresa estadounidense ya eligió a la ciudad que albergará el magno evento.

La siguiente edición de Worlds Collide tendrá sede en Las Vegas, Nevada, el próximo viernes 12 de septiembre, un día antes de la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford, además de que es un fin de semana importante para los mexicanos por la Independencia de México el 15 de septiembre.

Ese fin de semana estará lleno de actividad deportiva para los mexicanos, ya que se llevará a cabo el combate entre Saúl Álvarez y Crawford, Worlds Collide y el Clásico Nacional entre el América y las Chivas. La WWE espera que esta segunda entrega del evento con AAA tenga el mismo éxito que la que se llevó hace unos meses, donde El Hijo del Vikingo venció a Chad Gable y Mr. Iguana se ganó los corazones de todos los aficionados.

¿Dónde se podrá ver Worlds Collide y la pelea del Canelo Álvarez?

Todos los aficionados al boxeo profesional y a la lucha libre están a la espera del fin de semana del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, ya que estará lleno de actividad deportiva y muchos eventos en Las Vegas.

Primero saldrán a escena los gladiadores de la WWE y Triple A para participar en una nueva edición de Worlds Collide; aún no se conocen a los luchadores que participarán, pero a lo largo de este mes y el siguiente la empresa estadounidense dará a conocer los combates.

Si planeas ver tanto Worlds Collide como la pelea del ‘Canelo’ Álvarez, solo hay un lugar para disfrutarlo y es a través de Netflix; la plataforma de streaming dio a conocer que tendrá los derechos del combate entre el pugilista mexicano y el estadounidense; por su parte, el evento de la WWE podría transmitirse por su canal de YouTube.

DCO