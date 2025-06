La imperdible reacción de Blue Demon Jr. al escuchar el TERRIBLE ERROR en el Himno Nacional en Worlds Collide

Worlds Collide es una función que junta a estrellas de la WWE y de Lucha Libre AAA, en donde, en el inicio del show, se vivió un insólito momento, cuando la cantante Deyra Barrera se equivocó de manera garrafal y varias veces durante la entonación del Himno Nacional Mexicano, lo que generó una dura reacción del esteta Blue Demon Jr.

Deyra Barrera, quien salió al ring vestida como charro, fue la encargada de cantar el Himno Mexicano, pero tuvo muchos errores, algunos de ellos muy notorios, como cuando dijo: “Mexicanos al grito de guerra, de la paz del arcángel divino, sin embargo retiemble la tierra al sonoro rugir del cañón”.

Estos momentos generaron que Blue Demon Jr. tuviera una inesperada reacción, pues no pudo ocultar su sorpresa al escuchar la tremenda falla y aunque tenía la máscara puesta, sus ojos mostraron su descontento, pues tenía el rostro rígido.

Blue Demon JR nos representa cuando escuchamos como alteran el himno nacional xDD#WWEWorldsCollide pic.twitter.com/MkwC5hc36l — Luis Majoras (@luis_majoras) June 7, 2025

La interpretación de Lilian García contrastó por todo alto con la de Deyra Barrera, pues la cantante responsable de entonar el Himno Nacional de Estados Unidos se llevó los aplausos de los aficionados.

García cantó lo mejor que pudo y la gente que se dio cita en el KIA Forum de Inglewood, California le aplaudió a más no poder. De esta manera fue que se inauguró el evento entre la WWE y la Lucha Libre AAA.

Dominik Mysterio apuesta su título ante Octagón Jr

Desde el inicio de Worlds Collide las emociones no se tardaron en hacer presente, durante el primer combate en el que ganó Mr. Iguana, Aerostar y Octagón Jr., Dominik Mysterio tomó el micrófono para dar algunas palabras.

“Eh perro que me vas a hacer, acuérdate yo soy el campeón, no me puedes tocar y no estás en mi nivel” le dijo Dominik a Octagón Jr. En ese momento el gladiador mexicano lo metió al ring para golpearlo.

Los referees intervinieron y el hijo de Rey Mysterio agarró su cinturón y se fue a los vestidores con su pareja, Liv Morgan, pero sin antes decirle a Octagón que lo retaba por el título del Campeonato Intercontinental esta noche en Money in the Bank.

