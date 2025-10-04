¡Otra baja! Allan Saint-Maximin sufre dolorosa lesión tras una patada en el América vs Santos (VIDEO)

El América sufrió otra baja este sábado, luego de que el francés Allan Saint-Maximin fue víctima de una fuerte patada de Haret Ortega en el partido de la Jornada 12 de la Liga MX contra Santos, motivo por el cual salió lesionado del encuentro al minuto 30.

La acción ocurrió en mediocampo al minuto 12, cuando Allan Saint-Maximin fue víctima de una dura patada del defensa de los Laguneros en la búsqueda por hacerse del esférico.

Que chingue su madre Haret Ortega por lesionar a Allan Saint-Maximin



https://t.co/bAno8m0gtj — Roberto Haz (@tudimebeto) October 5, 2025

Allan Saint-Maximin fue reemplazado al minuto 30 del cotejo entre América vs Santos por el uruguayo Brian Rodríguez.

Allan Saint-Maximin no es la única baja de América ante Santos

La lesión del francés Allan Saint-Maximin no fue la única que sufrió un futbolista del América en el duelo contra Santos, pues solamente cuatro minutos después de su salida también abandonó la cancha José Raúl “La Pantera” Zúñiga.

El delantero colombiano de las Águilas se dolió de la pierna derecha y se retorció de dolor en el césped. Fue reemplazado por el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre.

América 🦅



Y ahora es José Raúl Zúñiga el que se “rompe”.



Parece una lesión en la parte posterior de la rodilla derecha y de inmediato “La Pantera” se fue a vestidores.



Apenas 1 minuto antes había salido Allan Saint-Maximin por una lesión en la ingle derecha.@ESPNmx pic.twitter.com/MSIaRyVbH3 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) October 5, 2025

¿Cuántos partidos ha jugado Allan Saint-Maximin con el América?

El francés Allan Saint-Maximin ha jugado siete partidos con el América desde su llegada a la Liga MX, incluyendo los 30 minutos que disputó en el primer tiempo del cotejo contra Santos antes de salir de cambio.

El delantero galo de 28 años de edad ha marcado dos goles con las Águilas, mismos que consiguió precisamente en sus primeros dos compromisos oficiales con los de Coapa, en los triunfos sobre Atlas y Pachuca en las Jornadas 6 y 7, respectivamente.

América sufre tres lesiones contra Santos

Antes del silbatazo inicial, el América ya había sufrido una baja contra Santos después de que el defensa uruguayo Sebastián Cáceres se lastimó en el calentamiento en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El mexicano Alan Cervantes tomó el lugar del zaguero charrúa en el 11 inicial del equipo dirigido por André Jardine, que llegó al cotejo de este sábado con la moral a tope después de su goleada sobre Pumas en el clásico capitalino en la Jornada 11.

EVG