Cruz Azul rescata agónico empate contra Tigres con un penalti y evita su segunda derrota en fila; Resumen y goles

Tigres y Cruz Azul midieron fuerzas en la cancha del Estadio Universitario en la Jornada 12 de la Liga MX.

El Cruz Azul evitó su segunda derrota en fila en el Apertura 2025 de la Liga MX al rescatar un agónico empate 1-1 como visitante contra Tigres, con un gol de penalti convertido por Ángel Sepúlveda luego de una falta de Joaquim sobre Nacho Rivero.

Juan Brunetta rompió el cero en los primeros instantes del segundo tiempo en el “Volcán”, cuando al minuto 51 marcó con un potente disparo de derecha para poner al frente a los de la UANL tras ser asistido por Ángel Correa.

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) y marca gol de penal en el final del segundo tiempo ante Tigres UANL; narración de @Pellomaldonado para Estrella TV ("Qué pantalones, Ángel Sepúlveda") pic.twitter.com/ZT31iGkdrY — lilboimx (@lilboimx) October 5, 2025

Los felinos estuvieron cerca de conseguir muy pronto el 2-0 luego de aproximaciones de Fernando Gorriarán y Joaquim a los minutos 53 y 54, de manera respectiva, la de Gorriarán un fogonazo de derecha fuera del área.

El Cruz Azul respondió con dos intentos de los seleccionados nacionales Charly Rodríguez y Jorge Sánchez al 57′.

Nahuel Guzmán se estiró al 70′ para tapar un disparo lejano de Charly Rodríguez, acción a la que le siguió una atajada de Nahuel Guzmán a un tiro de Juan Brunetta.

Joaquim pateó a Nacho Rivero en el área y el árbitro señaló la pena máxima a favor de Cruz Azul, misma que cobró Ángel Sepúlveda, quien no cayó en las provocaciones de Nahuel Guzmán, a quien engañó con maestría para emparejar los cartones al minuto 98.

¿Cuándo vuelven a jugar Cruz Azul y Tigres?

La Liga MX se pondrá en pausa para dar paso a la penúltima Fecha FIFA del año, en la que México medirá fuerzas contra las selecciones de Colombia y Ecuador.

Tigres y Cruz Azul volverán a las canchas el próximo 17 y 18 de octubre, de manera respectiva. Los de la UANL serán locales contra el Necaxa y un día después La Máquina recibe en Ciudad Universitaria al América en una nueva edición del clásico joven, ambos encuentros correspondientes a la Jornada 13 del Apertura 2025.

EVG