Pumas deja escapar el triunfo ante Tigres a minutos de final por un gol de Ángel Correa; Resumen y goles

Los Pumas abrieron las puertas del Estadio Olímpico Universitario para recibir a los Tigres de la UANL, en busca de romper una paternidad que los de la Sultana del Norte tenían sobre los capitalinos en los últimos diez encuentros; después de 90 minutos, el marcador terminó 1-1.

El compromiso de la Jornada 10 del Apertura 2025 estuvo muy disputado entre los dos equipos, aunque con algunas jugadas de peligro durante los 90 minutos, que aprovecharon hasta la parte complementaria.

Al minuto 20 de tiempo corrido, el árbitro central fue al monitor del VAR que se encuentra en el campo de juego para ver una mano dentro del área por parte de un jugador de los Tigres y el silbante terminó marcando la pena máxima para los locales.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Kansas City Chiefs doblega a los New York Giants para conseguir su primera victoria de la temporada

Estás enfermo si disfrutaste el penal fallado del pobrecito Aaron Ramsey pic.twitter.com/4dPjU1BNob — Hugol ^^ (@Hugol343) September 21, 2025

Aaron Ramsey fue el encargado de ejecutar el tiro desde los once pasos; el mediocampista galés tuvo la oportunidad para marcar su segundo gol con la camiseta de los auriazules, pero al momento de pegarle a la pelota, la mandó a un costado de la portería, aunque ya había engañado a Nahuel Guzmán.

El exjugador del Cardiff City se lamentó por la terrible falla desde el punto penal, pero José Juan Macías logró darle el primer tanto a los Universitarios en el segundo tiempo.

El partido continuó su marcha, llegó el medio tiempo y los primeros cambios llegaron en la parte complementaria por parte de Guido Pizarro; salieron Iván López y Diego Lainez y en su lugar entraron Nicolás Ibáñez y Sebastián Córdoba, respectivamente.

Gol de José Juan "J.J." Macías con asistencia de Adalberto Carrasquilla (ambos de Pumas UNAM) ante Tigres UANL; narración de @pacogonzaleztv para TUDN USA pic.twitter.com/KlLaH7Wz9A — lilboimx (@lilboimx) September 21, 2025

Tiro penal de Nicolás Ibáñez (Tigres UANL) atajado por Keylor Navas (Pumas UNAM) pero finalmente anotado por Ángel Correa (Tigres UANL); narración de @pacogonzaleztv para Univision pic.twitter.com/swpNpFt2pl — lilboimx (@lilboimx) September 21, 2025

El cambio que terminó impactando en el marcador ocurrió al minuto 82 de juego, pues salió del campo Guillermo Martínez y en su lugar entró José Juan Macías, el autor del gol de los Pumas. El delantero mexicano recibió un pase por parte de Adalberto Carrasquilla desde la banda izquierda, el ariete recortó al defensa y definió de primera intención al segundo palo de Nahuel Guzmán.

Sin embargo, minutos más tarde un defensa de los Pumas se equivocó dentro del área y sujetó de la playera a Romulo Zwarg, al final del silbante marcó la pena máxima después de ver la acción en el monitor del VAR.

Nicolás Ibáñez fue el encargado de ejecutar el tiro desde los once pasos, pero Keylor Navas se lució y detuvo el disparo del delantero argentino, sin embargo Ángel Correa estaba atento a la jugada y logró ganar el balón para igualar el marcador.

DCO