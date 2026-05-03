América vs Pumas: Estas son las alineaciones OFICIALES para el Clásico Capitalino en la liguilla

La serie más llamativa de la liguilla del Clausura 2026 es el enfrentamiento entre el América y los Pumas, la cual llama mucho la atención por cómo llegan ambos clubes a este partido, siendo los Universitarios los favoritos a avanzar a las semifinales por ser los superlíderes de la competencia.

Tanto André Jardine como Efraín Juárez mandaron a sus mejores hombres al campo de juego, aunque los dos técnicos tienen una baja importante por la convocatoria de la Selección Mexicana.

Del lado de los azulcremas Israel Reyes no estará presente en la serie con el América y por parte de los Universitarios Guillermo Martínez apoyará a su equipo desde el Centro de Alto Rendimiento.

¡Nuestro vestidor y plumaje más que listos para el partido de hoy! 💙🦅💛 pic.twitter.com/KczBmLnXRx — Club América (@ClubAmerica) May 3, 2026

Alineaciones OFICIALES para el América vs Pumas de la liguilla

América llega a esta eliminatoria como el octavo mejor equipo de la fase regular, así que tienen la presión de tener que ganar en el marcador global, ya que cualquier empate manda a los Pumas a las semifinales del torneo.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Miguel Vázquez, Alejandro Zendejas, Isaías Violante, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez y Patricio Salas.

PUMAS: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Alvaro Angulo, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Pedo Vite, Juninho y Robert Morales.

André Jardine confía en Pato Salas para ser su delantero en el eje del ataque, mientras que Efraín Juárez manda un doble punta con Robert Morales y Juninho, quienes buscarán vencer el marco de Rodolfo Cota.

¿Cuándo fue la última vez que América y Pumas se enfrentaron en liguilla?

El Clásico Capitalino es una de las rivalidades más pasionales del futbol mexicano, pues el enfrentamiento no solo es en el campo de juego, ya que también se traslada a las gradas con la afición que busca alentar a su equipo en todo momento.

La última vez que América y Pumas se vieron las caras en la liguilla del futbol mexicano fue en el Apertura 2021 cuando los Universitarios dejaron fuera a las Águilas de la fiesta grande, en aquel torneo los azulcremas terminaron la fase regular como superlíderes del torneo.

El partido de ida en la cancha del Estadio Olímpico Universitario terminó con un 0-0, mientras que en la vuelta en el Estadio Azteca los Pumas lograron derrotar 3-1 a las Águilas para propinarle un terrible descalabro al América en la liguilla.

DCO