Circula un VIDEO de Allan Saint-Maximin dando una cantidad estratosférica de propia y ya se hizo viral; “con eso me jubilo”

El jugador del América, Allan Saint-Maximin, está dando mucho de qué hablar derivado de un video en donde se observa que entrega una cantidad estratosférica de propia, situación que se ha hecho viral en redes sociales, pues la gente empezó a comentar que con ese dinero podrían dejar de trabajar.

Si bien se tratan de comentarios hechos de broma, lo que es una realidad es que Allan Saint-Maximin sí dio una gran propina, pues de sus bolsillos sacó una fajo de billetes que fueron entregados a una persona, quien agradeció el gesto, pero no fue todo, porque buscó más dinero y le dio un ‘pilón’.

No se puede calcular a ciencia cierta la cantidad de dinero que el delantero del Club América le dio a la persona del video, pero sí se puede apreciar que con muchos billetes y no es descabellado pensar que son de alta denominación, incluso pareciera que son de 500 pesos mexicanos, pero también podrían ser dólares. La calidad del video no permite verlo detenidamente.

Recientemente, el delantero francés también compartió un poco de cómo es su casa, que se encuentra en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.

¿Cuánto gana Allan Saint-Maximin en el América?

Hay historias de jugadores que entregan grandes cantidades de propina, dinero que para una persona que gana sueldo mínimo es mucho, pero que para un futbolista, y en especial de la talla de Allan Saint-Maximin, no sería nada.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, Saint-Maximin ganaría 4.5 millones de dólares al año, que son aproximadamente 90 millones de pesos anuales, por lo que una propina grande no representa una dolencia para su bolsillo.

Con esta cantidad de dinero, Allan Saint-Maximin supera los 3.5 millones de dólares que percibiría el capitán y ‘9′ Henry Martín. Por si fuera poco, el América haría del habilidoso jugador francés uno de los mejores pagados de la Liga MX.

Si bien Saint-Maximin no será el jugador mejor pagado del futbol mexicano, sí estará en el top, pues su sueldo en el América supera los ingresos de Sergio Ramos y Ángel Correa.

El defensor español Sergio Ramos, figura del Real Madrid y campeón del mundo con España en 2010, gana, según reportes, 4 millones de dólares con Rayados del Monterrey.

Allan Saint-Maximin sería el tercer mejor pagado de la Liga MX, superado solamente por Sergio Canales del Monterrey y James Rodríguez de León, que ganan 5.5 mdd y 5 mdd, respectivamente.

aar