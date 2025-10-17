Jardine, a un juego de la supremacía ante Cruz Azul

Para André Jardine, el partido ante Cruz Azul de este fin de semana no sólo es una jornada más a su historia con el América, ya que el técnico brasileño busca su séptimo triunfo ante La Máquina y una supremacía sobre ellos, pues serían el club al que más veces ha vencido el sudamericano a partir de su arribo a nuestro país.

Desde su llegada a la Liga MX, Jardine se ha enfrentado en 15 ocasiones ante los Cementeros, tres con el Atlético de San Luis y 12 con el América, teniendo un saldo positivo ante el conjunto de La Noria de seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Antes del compromiso de la Jornada 13 del Apertura 2025, Cruz Azul, Chivas, Atlas y Querétaro tienen seis derrotas ante el entrenador de las Águilas; con cinco descalabros están Tigres, Toluca, Pumas, Mazatlán, Puebla y San Luis; los equipos con cuatro resultados negativos ante el oriundo de São Paulo, Brasil, son Pachuca, Rayados, León, Tijuana, Juárez y Santos, mientras que a Necaxa sólo lo ha podido vencer en dos ocasiones, una con los potosinos y la otra con su actual club.

El Dato: Paulinho, delantero del Toluca, lidera la tabla de goleo del CL 25 con 9 anotaciones.

El conjunto azulcrema se ha visto las caras con los Celestes 13 veces desde la llegada de André Jardine al banquillo de Coapa, 11 ocasiones en la Liga MX y las dos restantes fueron en los cuartos de final de la edición 2025 de la Concacaf Champions Cup, donde La Máquina logró eliminar a las Águilas de un torneo oficial después de 26 años.

Por su parte, el Cruz Azul tiene un récord que quiere superar en este cotejo, ya que en caso de ganar o empatar con el América en Ciudad Universitaria, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón llegará a 23 partidos invicto en la casa de los Pumas, rompiendo la marca que ostentan los Universitarios desde la temporada 79-80, cuando hilaron 22 compromisos sin conocer la derrota en su casa.

27 puntos suma el América en 12 jornadas

Además, en los últimos cuatro torneos, el Clásico Joven se ha repetido tres veces en la Liguilla del Futbol Mexicano. En el Clausura 2024 fue la primera ocasión y se midieron en la gran final, donde André Jardine logró el bicampeonato con América; para el Apertura 2024 se vieron las caras en una de las mejores semifinales de la Liga MX con un marcador de 4-3 en el partido de vuelta y la última vez ocurrió en el Clausura 2025, cuando los azulcremas dejaron al Cruz Azul en la antesala del partido por el título, pero terminaron perdiendo la gran final a manos del Toluca.

La balanza histórica de victorias entre el América y el Cruz Azul se encuentra inclinada para el lado del equipo de Coapa, que domina con 33 encuentros ganados sobre los 21 de los Cementeros, 26 empates y una diferencia de 16 goles a favor para los azulcremas.Será la primera vez que Nicolás Larcamón se enfrente a André Jardine como técnico del Cruz Azul, aunque el estratega argentino ya tiene un positivo antecedente ante el brasileño, pues la campaña pasada logró vencerlo 3-2 en la Jornada 7 del Clausura 2025 cuando aún era entrenador del Necaxa.

Allan Saint-Maximin vivirá su tercer Clásico desde su llegada a México, pues sufrió la derrota ante Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes y celebró la contundente victoria 4-1 sobre los Pumas de la UNAM, partido en el que contribuyó para el autogol de Álvaro Angulo; por otro lado, Alexis Gutiérrez se reencontrará con el Cruz Azul, equipo en el que salió campeón de la Liga MX en el Clausura 2021 y levantó la Concacaf Champions Cup hace unas semanas.

Otro partido llamativo de la Jornada 13 es el Monterrey vs. Pumas, el cual se disputará el sábado 18 de octubre, y el conjunto dirigido por Efraín Juárez necesita una victoria obligatoria si no quiere poner en riesgo su clasificación al play-in; además, Keylor Navas y Sergio Ramos se reencontrarán después de cuatro años.