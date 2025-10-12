El hermoso VIDEO de André Jardine para festejar los 109 años del América, que hizo llorar a los americanistas

El Club América se encuentra de fiesta, pues este 12 de octubre el equipo que dirige André Jardine cumple 109 años de historia, y el técnico felicitó a la institución con la que fue tricampeón de la Liga MX con un hermoso video publicado en sus redes sociales.

El nacido en Porto Alegre, Brasil, no dejó pasar la oportunidad para felicitar al club donde lo ha ganado todo y en un video recopiló algunos momentos de su gestión en el cuadro azulcrema, además de escribir que han sido “109 años de coraje y fe. Estoy muy orgulloso de llevar estos colores en el pecho y ser parte de esta hermosa historia. Feliz cumple, Club América”.

Jardine llegó a Coapa en 2023 después de la gestión de Fernando Ortiz, arribó como un desconocido por parte de la afición azulcrema, pero los resultados desde su primera temporada al frente de las Águilas enamoraron por completo a toda la fanaticada del América.

Estos son los números de André Jardine al frente del Club América

André Jardine puso su nombre en el mapa de los entrenadores después de colgarse la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y eso lo llevó a ser contratado por el Atlético de San Luis en la Liga MX, donde el América vio su capacidad como director técnico.

Tras un año en el equipo potosino y la salida de Fernando Ortiz, el conjunto de Coapa decidió contratar a André Jardine para hacerse cargo de las Águilas en el Apertura 2023, torneo en el que consiguió su primer trofeo con el América.

El estratega brasileño suma 130 encuentros en el banquillo azulcrema, con una marca de 73 victorias, 31 empates y 26 derrotas, además de tener en su vitrina personal tres trofeos de Liga MX, un Campeones Cup y un Campeón de Campeones, aunque cabe recalcar que el cetro que sigue buscando Jardine es el de la Concacaf Champions Cup.

André Jardine metió al América entre los equipos más ganadores de México

Con la llegada de André Jardine, el América logró un tricampeonato para llegar a 16 títulos de la Liga MX, colocándose dentro de la lista de los equipos más ganadores de México.

Además de las Águilas, instituciones como los Diablos Rojos del México, Naranjeros de Hermosillo, Chivas, Toluca y Cruz Azul están en el top 10 de los clubes más laureados en el deporte mexicano.

1.- Diablos Rojos del México - 18 títulos

2.- Naranjeros de Hermosillo - 17 títulos

3.- Club América - 16 títulos

4.- Tomateros de Culiacán - 13 títulos

5.- Chivas - 12 títulos

6.- Tigres de Quintana Roo - 12 títulos

7.- Toluca - 11 títulos

8.- Sultanes de Monterrey - 10 títulos

9.- Cruz Azul - 9 títulos

10.- Venados de Mazatlán - 9 títulos

Los Diablos Rojos del México acaban de tomar el primer lugar de esta lista después de ganar el bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol al vencer a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey, ya que los Naranjeros eran los líderes de este top 10.

DCO