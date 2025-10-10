¡Bomba! Chucky Lozano rompe el silencio y revela si jugaría con Chivas o América en la Liga MX

En medio de su concentración con la Selección Mexicana, el delantero del San Diego FC de la MLS, Hirving “Chucky” Lozano, habló sobre si le gustaría llegar a la Liga MX en caso de que haya una oferta de América o de Chivas, que son los dos grandes equipos del futbol mexicano.

En charla con David Faitelson, el extremo tricolor, quien es una de las máximas figuras del futbol mexicano en los últimos años, puso fin a las especulaciones sobre un posible regreso a la Liga MX y, sobre todo, aclaró si vestiría la camiseta del Rebaño o de las Águilas.

Chucky habla sobre la posibilidad de llegar a América o Chivas

“No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustaría estar ahí, pero el tiempo lo dirá”, dijo Lozano, quien actualmente milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con esa frase, el Chucky habló sobre los rumores que lo vinculaban con ambos clubes, especialmente después de que algunos reportes aseguraran que el América habría preguntado por su situación antes de dejar Europa, en donde su última experiencia fue con el PSV, escuadra que justamente lo llevó al viejo continente.

Sobre estos rumores, el Chucky Lozano dijo que no sabe si tenía chances de llegar a la Liga MX. “No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá”.

Lozano recuerda su paso por Pachuca

Nacido futbolísticamente en la cantera del Pachuca, Lozano recordó que se fue joven de México y que en un futuro le gustaría regresar a la Liga MX. Su posible retorno podría ser con los Tuzos, con el que dejó grandes actuaciones y fue campeón, o llegar a América o Chivas.

“La verdad que sí, me fui muy joven de México. Regresar a mi país y tener esa experiencia diferente a la que me fui, sí me gustaría regresar”, indicó el Chucky, quien agregó que Pachuca fue su casa y que le dieron mucho.

“Estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús (Martínez), con todos. Creo que me dieron todo: educación, casa, comida, me dieron la chance de estar en Primera. Hay que agradecerlo”, dijo.