Chucky Lozano no soportó la preguntas de un reportero y su reacción le podría costar muy caro (VIDEO)

El ‘Chucky’ Lozano jugó 95 minutos en el empate entre el Atlanta United y el San Diego FC, además de dar una asistencia en el primer tiempo, pero al final del partido, en la zona mixta, el delantero mexicano no resistió la pregunta de un reportero que cuestionó sus escasas oportunidades en el uno contra uno.

El periodista le dijo que antes Hirving Lozano era un jugador que hacía muchos regates y ahora ya no los quiere hacer, y le preguntó que si ya no le gusta ese tipo de juego o si se lo prohibieron en el San Diego FC. El mexicano respondió: “Eh, dímelo otra vez”. El reportero dijo: “Conocemos al Chucky Lozano como un encarador y ahora ya no lo hace, ¿por qué?”.

La respuesta de Lozano fue contundente y en su tono de voz se notó un poco molesto, pues primero le preguntó: “¿Cómo que no lo hago, no viste el partido?”. El periodista respondió que sí y lo único que dijo el mexicano fue “ah, okay, okay” y continuó con la siguiente pregunta.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Kansas City Chiefs doblega a los New York Giants para conseguir su primera victoria de la temporada

Chucky Lozano quiere un lugar para la Copa del Mundo 2026

El ‘Chucky’ Lozano fue considerado de nuevo por Javier Aguirre para volver a la Selección Mexicana a nueve meses de que inicie la Copa del Mundo 2026; el delantero mexicano está teniendo mayor continuidad en el San Diego FC y consiguiendo anotaciones que le llenan el ojo al seleccionador mexicano.

Aún quedan varios partidos de preparación antes de afrontar el mayor reto para México en el Mundial que viene, pero en esos compromisos, Hirving Lozano tiene que demostrar que está en un nivel óptimo para representar a nuestro país en el siguiente torneo de la FIFA.

De momento, son contados los jugadores que ya tienen su lugar asegurado para el Mundial de 2026, pero la opción de que el ‘Chucky’ Lozano dispute la Copa del Mundo con el equipo de Javier Aguirre no es descabellada.

Asistencia de “Chucky” Lozano con San Diego.



pic.twitter.com/AIRl2eWoJw — Santiago Puente (@santipuente) September 20, 2025

¿Cuál será el siguiente partido del Chucky Lozano en la MLS?

Tras empatar con el Atlanta United 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium, el ‘Chucky’ Lozano y compañía comienzan su preparación para su siguiente encuentro, el cual será importante para mantenerse en el primer lugar de la general.

El San Diego FC recibirá en la cancha del Snapdragon Stadium al San Jose Earthquakes el próximo sábado 27 de septiembre y el balón comenzará a rodar en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

De momento, el equipo de Hirving Lozano se encuentra en la primera posición de la Conferencia Oeste y están cerca de asegurar su pase a la fase final del torneo, donde podrían ganar el primer título de esta franquicia.

DCO