Ramón Juárez se va del América, un campeón de Champions League está sondeando al canterano azulcrema

Ramón Juárez ha demostrado su gran calidad en la zaga defensiva del América en todas las oportunidades que le ha brindado André Jardine, además de adjudicar un puesto en el once titular a un lado del uruguayo Sebastián Cáceres, pero el mexicano ya llamó la atención de un club que hace algunos años fue campeón de la Champions League.

El canterano del América ya fue sondeado por el Porto FC de Portugal, equipo donde han militado siete mexicanos y Ramón Juárez se puede unir a esa lista si continúa con sus grandes actuaciones en este Apertura 2025.

El conjunto portugués está en búsqueda de un central nato desde el mercado de fichajes de verano, en su momento intentaron llevar a sus filas a Johan Vásquez, jugador del Genoa de la Serie A.

El mercado de verano es una gran oportunidad para los Dragones de pujar por Ramón Juárez y también para que el central mexicano tenga su primera oportunidad en el futbol del viejo continente, además el Porto no ve con malos ojos al defensa del América, pues llegaría con 24 años y podrían negociar con los azulcremas la venta del jugador.

¿Cuáles son los números de Ramón Juárez con el América?

Ramón Juárez es canterano del América, pero antes de ser un referente del equipo de Coapa, fue al Atlético de San Luis y al Puebla a conseguir experiencia para jugar en uno de los cuatro grandes del futbol mexicano y actualmente lo está haciendo muy bien.

El oriundo de Rioverde, San Luis Potosí, ya fue tricampeón con las Águilas hace poco menos de un año y ha disputado 106 encuentros con la camiseta del América, cosechando cuatro goles y una asistencia; el último ocurrió en el partido ante el Monterrey, ganándole el salto a nada más y nada menos que Sergio Ramos.

Además de eso, Ramón Juárez acaba de ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de octubre, en donde México enfrentará a Colombia y Ecuador, y posiblemente el defensa central de México juegue de titular uno de estos dos partidos.

¿Quiénes son los otros mexicanos que han jugado en el Porto?

El Porto es un equipo que a lo largo de los años le ha dado oportunidades de jugar en el viejo continente a varios mexicanos, pero no todos con el mismo éxito; el compatriota más recordado con la camiseta de los Dragones es Jesús ‘Tecatito’ Corona o Héctor Herrera.

Dentro de esta lista de siete jugadores están:

Héctor Herrera

Jesús Corona

Miguel Layún

Jorge Sánchez

Diego Reyes

Omar Govea

Raúl Gudiño

De todos ellos, ninguno se encuentra jugando actualmente en Europa; Layún ya está retirado, Gudiño no tiene equipo y los demás se encuentran en un club de la Liga MX.

DCO