Esta es la extensa lista de futbolistas de la Liga MX que terminaron en la cárcel

La afición de la Liga MX quedó consternada después de darse a conocer la noticia de Omar Bravo, quien fue detenido por las autoridades de Jalisco por presunto abuso sexual a una menor, pero no es la primera vez que un jugador del futbol mexicano termina detrás de las rejas.

Conforme pasa el tiempo, la lista de futbolistas del balompié azteca que cumplieron algún tipo de condena en la cárcel se va extendiendo, algo bastante lamentable y que mancha la imagen de la liga mexicana de futbol.

Dentro de este listado hay nombres importantes que han estado en Selección Mexicana, como Óscar ‘El Conejo’ Pérez, Oswaldo Sánchez, Christian ‘El Hobbit’ Bermúdez, Joao Maleck, Omar Ortíz y Gonzalo Farfán. Cabe recalcar que algunos de ellos siguen jugando profesionalmente.

🚨#ÚLTIMAHORA | Omar Bravo, exjugador de las Chivas, permanecerá en prisión preventiva tras ser detenido por la Fiscalía de Jalisco por presunto abuso sexual infantil agravado.

El caso fue presentado ante un juzgado, donde se señala que el exfutbolista habría abusado de una… pic.twitter.com/6nbAfANdqd — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 5, 2025

Estos son los futbolistas de la Liga MX que cumplieron alguna condena en la cárcel

Dentro de esta lista, se encuentran futbolistas que fueron ídolos de algún equipo de la Liga MX, pero que mancharon su carrera al estar tras las rejas, aunque hay algunos que no pisaron por completo la cárcel, pero lamentablemente fueron retenidos por la autoridad por faltas menores.

1.- Christian ‘El Hobbit’ Bermúdez

El exfutbolista del América y actual jugador del Atlante fue detenido por incumplimiento de pensión alimenticia. Fue en 2016 cuando estuvo detenido durante 14 días; Bermúdez pagó una parte de la deuda que tenía y, gracias a un acuerdo, volvió a estar en libertad.

2.- Óscar ‘El Conejo’ Pérez

Óscar Pérez, arquero que portó los colores de Cruz Azul y Pachuca, fue detenido por el alcoholímetro en 2015; aunque fue detenido, lo soltaron sin que pisara la cárcel por el amparo que sacó el guardameta mundialista.

3.- Omar ‘El Gato’ Ortíz

Omar Ortíz es más recordado por sus problemas legales que por su paso por la Liga MX, pues el exarquero del Monterrey fue detenido por cargos de secuestro, ya que formaba parte de un grupo que se dedicaba a eso. Actualmente, Ortíz continúa tras las rejas desde 2012.

4.- Joao Maleck

Joao Maleck era una promesa del futbol mexicano y todos pensaban que tendría un futuro brillante; sin embargo, el delantero acabó con la vida de dos personas en un accidente automovilístico. Lamentablemente, estuvo en la cárcel 3 años y, después de salir de la cárcel, logró firmar con un equipo de la Liga de Expansión.

5.- Ramón Ramírez

El caso del exariete de la Selección Mexicana fue por un accidente automovilístico, el cual provocó la muerte de cuatro personas por ir a exceso de velocidad. Ramón Ramírez estuvo algunos meses en la cárcel, pero logró salir tras pagar la fianza.

6.- Aurelio Rivera

Otro caso de accidente automovilístico fue el de Aurelio Rivera, quien arrolló a dos ciclistas que perdieron la vida, por lo que recibió una sentencia de seis años, pero consiguió salir antes de la cárcel y continuó con su carrera como futbolista con el Puebla.

7.- Alejandro Molina

Lamentablemente, Alejandro Molina acabó tras las rejas por golpear a una persona en una pelea fuera de un bar. La persona que fue atacada por el mexicano falleció tres meses después por las lesiones que presentaba.

8.- Oswaldo Sánchez

El portero que vistió los colores de Chivas y Santos tuvo un problema en un hotel de Estados Unidos por escandalizar dentro de las instalaciones. Oswaldo Sánchez recibió una multa de mil dólares y, después de pagarla, fue liberado por las autoridades de Chicago.

9.- Jesús ‘El Cabrito’ Arellano

La sobrina de Jesús ‘El Cabrito’ Arellano lo acusó por abuso sexual; es por eso que fue detenido por las autoridades en 2017. Afortunadamente para el mexicano, el juez dictó que la denuncia no procedía y Arellano fue declarado inocente.

10.- Gonzalo Farfán

Gonzalo Farfán es recordado por su paso en América, pero también porque fue detenido en 1997 por manejar alcoholizado; lamentablemente, arrolló a tres personas y dos de ellas perdieron la vida. Es por eso que fue detenido, pero al pagar la fianza salió en libertad.

A esta extensa lista se podría unir el nombre de Omar Bravo, quien ya fue puesto en prisión preventiva oficiosa luego de ser detenido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El exdelantero de las Chivas es señalado por abuso sexual infantil agravado.

DCO