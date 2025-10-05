Dictan prisión preventiva a Omar Bravo, ex jugador de las Chivas

El exjugador de las Chivas, Omar Bravo permanecerá en prisión preventiva oficiosa luego de ser detenido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco por presunto abuso sexual.

Omar Bravo, señalado en el delito de abuso sexual infantil agravado, fue imputado la mañana de este domingo, 5 de octubre, tras ser puesto a disposición de un Juzgado

La Fiscalía de Jalisco presentó el caso ante un juzgado, basándose en una carpeta de investigación donde se presume que el señalado habría abusado de una adolescente en repetidas ocasiones durante los últimos meses.

#ULTIMAHORA 🚨



Detienen al ex futbolista Omar Bravo Tordecillas por abuso sexual infantil agravado.



La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que este sábado fue cumplimentada una orden de aprehensión contra el ex delantero de Chivas y de la Selección Mexicana

Durante la audiencia inicial, la defensa de Omar “N” solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Por esta razón, su situación jurídica se definirá en una próxima audiencia el 10 de octubre, donde un juez decidirá si lo vincula a proceso por los cargos que se le imputan.

Omar Bravo, exgoleador de Chivas y de la Selección Mexicana, fue detenido este sábado por la Fiscalía de Jalisco luego de que fue acusado del delito de abuso sexual infantil agravado.

“Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial", explicó la fiscalía.

Omar Bravo, ex futbolista de las Chivas del Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.



La aprehensión fue realizada por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación

