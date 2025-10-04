Detienen a Omar Bravo, exgoleador de Chivas, por presunto abuso

El exgoleador Omar Bravo fue detenido en Jalisco por presunto abuso sexual a menor de edad.

Omar Bravo, exgoleador de Chivas y de la Selección Mexicana, fue detenido este sábado por la Fiscalía de Jalisco luego de que fue acusado del delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el exfutbolista habría abusado de una adolescente varias ocasiones en los últimos meses y se cree que anteriormente habría cometido este tipo de actos.

❗️ URGENTE, ÚLTIMA HORA ❗️



La Fiscalía del Estado de Jalisco ha anunciado la aprehensión de Omar Bravo Tordecillas, máximo goleador del Guadalajara, en el centro de Zapopan por el delito de abuso sexual infantil.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/Y3TfCy22WO — Carlos Cabrera (@carloscglezz) October 5, 2025

Omar Bravo fue detenido en un operativo realizado en el centro del municipio de Zapopan. La aprehensión fue realizada por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

Esto dice la Fiscalía de Jalisco tras la detención de Omar Bravo

La Fiscalía de Jalisco levantó una carpeta de investigación con la que se dio la orden de aprehensión de Omar Bravo, y en un comunicado explicó que, en las próximas horas, el exfutbolista será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

“Luego de la denuncia presentada, esta Representación Social integró una consistente carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial", se lee en el comunicado de la Fiscalía de Jalisco.

EVG