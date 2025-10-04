¡Giro inesperado! Mark Sánchez es detenido tras haber sido apuñalado y hospitalizado en Indianápolis

Mark Sanchez antes del juego de los Rams ante los Jaguars en la NFL 2021.

Mark Sánchez, exquarterback de la NFL de ascendencia mexicana, fue detenido este sábado 4 de octubre por la policía en el hospital al que ingresó después de haber sido apuñalado en el centro de Indianápolis, Indiana.

Después de una profunda investigación, el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis arrestó al exmariscal de campo por por su presunta participación en un hecho violento, según información de esta institución.

COMUNICADO DE LA POLICÍA DE INDIANAPOLIS

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianapolis detuvo a Mark Sanchez (de 38 años de edad) por su presunta participación en este incidente.

De acuerdo con el informe, Mark Sánchez, de 38 años de edad, fue detenido en el hospital por agresión con lesión, entrada ilegal de un vehículo

De acuerdo con el informe, Mark Sánchez, de 38 años de edad, estuvo envuelto en una pelea, en probable estado de embriaguez, en la que produjo lesiones y salió con heridas de puñal.

¿Cuál fue el motivo por el que se peleó Mark Sánchez?

El canal Fox59 reportó que la madrugada de este 4 de octubre, Mark Sánchez se enfrentó con otro sujeto luego de que este último no quiso mover su vehículo.

El conducto, que cumplía con una entrega de comida, declaró ante la policía que que el exjugador de la NFL lo agredió, motivo por el cual se defendió con gas pimienta.

Sin embargo, eso no fue suficiente para detener la agresión de Mark Sánchez, por lo que este sujeto hizo uso de un cuchillo en defensa propia para contener al actual analista de Fox Sports.

La policía informó que el exmariscal de campo de los New York Jets, entre otros equipos, permanece hospitalizado, por lo que todavía no ingresa al Centro de Detención de Adultos del Condado de Marion.

El también exquarterback de Eagles, Broncos y Cowboys se encuentra en Indianápolis debido a que estaría en la transmisión del juego de la Semana 5 de la NFL entre los Colts y Las Vegas Raiders.

¿Quién es Mark Sánchez?

Mark Sánchez es un mariscal de campo estadounidense de ascendencia mexicana que durante de la década del 2010 destacó en la NFL, en especial por su paso en los New York Jets y por ser de los pocos jugadores con raíces latinas que se pueden asentar y tener éxito en la mejor liga de futbol americano del mundo.

Sánchez nació el 11 de noviembre de 1986 en Long Beach, California, y jugó para la Universidad del Sur de California, los USC Trojans. Su talento en uno de los programas más prestigiosos del país lo llevaron a ser seleccionado en la primera ronda del NFL Draft 2009 en el quinto pick global, por los Jets.

Mark Sánchez vivió sus mejores años en la NFL con los Jets, donde fue titular desde su temporada de novato. Con apenas 23 años, logró un hecho histórico al llevar al equipo a dos finales consecutivas de la Conferencia Americana en el 2009 y en el 2010, algo que pocos quarterbacks han conseguido tan rápido.

EVG