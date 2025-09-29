Tyreek Hill sufre escalofriante lesión; se rompe la pierna en el Dolphins vs Jets y entran de emergencia las asistencias (VIDEO)

El wide receiver Tyreek Hill sufrió una terrible lesión en el Dolphins vs Jets, juego de lunes por la noche de la NFL, pues al momento de realizar una atrapada, un defensivo rival lo derribó golpeando sus piernas, lo que generó que su rodilla izquierda se quedara clavada en el campo, haciendo palanca y sufriendo lo que parece ser una ruptura.

Las emergencia entraron de inmediato para asistir a quien en su momento fue el receptor abierto mejor pagado de la liga, quien a pesar de lo aparatoso de la lesión, salió del campo haciendo gestos hacia los aficionados, tal vez para calmarlos. Todos los jugadores de los Dolphins se acercaron a su compañero antes de que el carrito de las asistencias lo retiraran del campo.

