49ers derrota en inicio de la Semana 5 de NFL a Rams en un cardiaco duelo que se define en tiempo extra

Christian McCaffrey y Jake Tonges celebran un touchdown de 49ers sobre Rams en la Semana 5 de la NFL.

La Semana 5 de la NFL comenzó con un reñido e intenso duelo divisional entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en el SoFi Stadium, donde los de la Bahía se alzaron con la victoria por pizarra de 26-23, en un juego que se definió en tiempo extra con un gol de campo de Eddy Pineiro.

Parecía que los de la Bahía habían asegurado el triunfo con un gol de campo de Eddy Pineiro. Pero el equipo de casa empató 23-23 a dos segundos del final con gol de campo de Joshua Karty para forzar la prórroga.

A doink for the lead!

The Rams now get the ball 🔜



SFvsLAR on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/BqGswfAmtM — NFL (@NFL) October 3, 2025

Así fue el reñido juego entre Rams y 49ers

Mac Jones dio su primero de dos pases de anotación en la noche para que Jake Tonges pusiera adelante en el primer cuarto a los 49ers, que en el segundo episodio aumentaron su ventaja a 14-0 por conducto de Christian McCaffrey.

Matthew Stafford logró su primer pase de anotación en el primer encuentro de la Semana 5 de la NFL para que Kyren Williams acercara a los Rams, pero los de San Francisco pusieron más tierra de por medio antes del descanso con un gol de campo de Eddy Pineiro para poner la pizarra 17-7.

Otro gol de campo de Eddy Pineiro le dio tres puntos más de ventaja a los 49ers, pero los Rams se metieron al partido con un touchdown convertido por Puka Nacua.

Cardiaco último cuarto en el SoFi Stadium entre Rams y 49ers

Matthew Stafford logró su tercer pase de anotación en la noche para que Kyren Williams emparejara el encuentro 20-20 para Los Angeles en el último cuarto.

Eddy Pineiro consiguió un gol de campo para devolverle la ventaja a los Niners (23-20) con 2:52 minutos por jugarse en el SoFi Stadium.

Los Rams ganaron terreno y lograron el empate a dos minutos del final del partido con un gol de campo de Joshua Karty para mandar el duelo a tiempo extra.

Un gol de campo de Eddy Pineiro con 5:51 minutos en el reloj le dio el triunfo a los 49ers por marcador de 26-23 sobre unos Rams que lucharon hasta el final en el duelo con el que arrancó la Semana 5 de la NFL 2025.

Con esta victoria, San Francisco logró su cuarta victoria de la campaña para ponerse con marca de 4-1, con lo que se mantiene en lo más alto del Oeste de la Conferencia Nacional, misma en la que los Rams se quedaron con récord 3-2 luego del tropiezo sufrido en calidad de locales.

EVG