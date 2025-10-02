¿Quieres el Trionda?, este es el costo y sus diferentes versiones del nuevo balón del Mundial 2026

El Trionda será el balón que se utilice en la Copa del Mundo 2026.

Estamos a poco menos de un año de volver a vivir la euforia del Mundial y en esta ocasión le toca a México recibir el torneo más importante a nivel de selecciones. La FIFA ha revelado poco a poco algunos detalles sobre el torneo y este jueves dieron a conocer el balón que se utilizará durante el certamen, el Trionda.

La marca creadora de la esférica, Adidas, sacó cinco versiones diferentes del Trionda, para que los aficionados adquieran el que más les guste. Los precios de los diferentes modelos van desde los 400 hasta los 10 mil pesos mexicanos.

Dependiendo de la versión que elijas, es la tecnología que trae el balón, pues el más caro tiene un relieve diferente al de los demás y es tamaño jumbo, mientras que el más barato es porque es una versión mini del Trionda.

¡Qué hermoso eres, TRIONDA! 🌎⚽ ❤️



El Balón Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26™ llegó para hacer historia.



Con un diseño que celebra la unión de Canadá, Estados Unidos y México, TRIONDA es parte de la fiesta que muy pronto viviremos juntos. #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fCEnmyUXk1 — MexicoCity26 (@MexicoCity26) October 2, 2025

Estos son los precios de todas las versiones del balón Trionda

Para esta edición del nuevo balón de la Copa del Mundo, Adidas, la marca patrocinadora, sacó varias versiones desde una mini hasta una jumbo que mide 80 centímetros, además del modelo Pro, que es el que se utiliza en cada partido.

Precios del balón Trionda

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Jumbo - $9,999.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Pro - $3,999.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Competition - $1,999.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda League - $1,099.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda - $1,199.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Training - $849.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Club - $649.00

Balón FIFA World Cup 26 Trionda Mini - $399.00

Todos los precios están en pesos mexicanos y se pueden comprar en la página web de Adidas.

Trionda includes iconography significant to the host countries, including:



- a Star for the USA 🇺🇸

- a Maple Leaf for Canada 🇨🇦

- an Eagle for Mexico 🇲🇽 https://t.co/nfqaXsp5tx pic.twitter.com/nqpWPiIkqX — Nice Kicks (@nicekicks) October 2, 2025

¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo Trionda del Mundial 2026?

En cuanto la FIFA presentó el nuevo Trionda al mundo, la marca que se encargó de crear la esférica, Adidas, publicó en su página web las diferentes versiones, precios y detalles de la pelota que rodará en los estadios durante la Copa del Mundo del 2026.

Los aficionados que quieran adquirir el nuevo balón antes que nadie tendrán que desvelarse y conectarse a las 2:00 horas, tiempo del centro de México, de este viernes 3 de octubre para intentar comprar la número cinco a través de la página web de Adidas.

Todas las versiones del Trionda estarán disponibles en la madrugada de este viernes y pronto se podrán conseguir en las tiendas físicas en México.

DCO