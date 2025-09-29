Miami Dolphins pierde a Tyreek Hill, pero consigue su primera victoria de la temporada ante los New York Jets

En un choque entre equipos con récord perdedor y rivales divisionales, y que fue el primero de una doble cartelera del Monday Night Football, los Miami Dolphins (1-3) sumaron su primera victoria de la temporada de la NFL tras superar 21-27 a los New York Jets, que son el peor equipo de la mejor liga de futbol americano del mundo junto a los Saints y Titans, los otros con marca 0-4.

El costo de la victoria de Miami fue muy alto, pues en el tercer cuarto perdieron a su wide receiver estrella, Tyreek Hill, quien sufrió una aparatosa lesión y los primeros reportes señalan que se dislocó su rodilla izquierda. Fue trasladado de inmediato a un hospital para su valoración completa.

Miami pierde a Tyreek Hill

Hill tiene 11 mil 363 yardas por recepción desde que llegó a la NFL en 2017, la mayor cantidad en la liga durante ese período. También tiene 819 recepciones, la cuarta mayor cantidad en la liga desde 2017, solo detrás de Davante Adams (886), Travis Kelce (880) y Stefon Diggs (824). Las 83 recepciones de touchdown de Hill son la tercera mayor cantidad en la NFL desde 2017. Adams tiene 102 recepciones de anotación y Mike Evans tiene 91.

Miami siempre tuvo el control del partido, que empezó con tres puntos por una patada en el primer cuarto. En el segundo episodio los Jets rompieron el cero con un gol de campo, peor los locales pusieron más ventaja de por medio con 14 unidades. En el cuarto periodo los neoyorquinos apretaron las cosas con un touchdown de su mariscal de campo Justin Fields, pero el tiempo restante no bastó para la remontada.

Jets son el peor equipo de la NFL

Tanto Miami como los Jets son de los peores equipos de la liga, con un récord negativo en sus primeros tres juegos de la campaña y con muchas dudas en su funcionamiento, aunque ahora los de Florida ya inauguraron su columna de victorias. Los Jets, que perdieron al mariscal de campo Aaron Rodgers, son al lado de los Saints y Titans los equipos con peor récord en la liga con cuatro derrotas al hilo.

Los Dolphins venían de caer 31-21 ante uno de los mejores equipos de la actualidad, como los Bills. Mientras que los Jets perdieron por tan solo dos puntos ante los Tampa Bay Buccaneers.

En el último cuarto los Dolphins bajaron la intensidad, pero no afectó, pues los Jets eran incapaces de poner en peligro a la escuadra local, que se apoyó del equipo terrestre, recurriendo a esta herramienta con la ventaja en la pizarra y sorprendiendo, pues en los primeros tres juegos fueron de los que menos acarreos tuvo.

