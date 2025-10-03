Chivas ganó 7 de los últimos 10 encuentros ante Pumas

Con sólo un punto de diferencia, Pumas y Chivas miden fuerzas en Ciudad Universitaria este domingo por la noche en la Jornada 12 del Apertura 2025, encuentro en el que el Guadalajara intentará extender su dominio sobre los del Pedregal, a los que derrotó en siete de los últimos 10 partidos entre ambos en Liga MX, a cambio de solamente dos caídas y una igualada.

El Rebaño visita por segunda ocasión en el año la cancha del Olímpico Universitario, donde el pasado 1 de marzo se impuso 1-0 a los auriazules en duelo de la Fecha 10 del Clausura 2025, y en esta ocasión intentará nuevamente salir con las tres unidades en la bolsa para mantenerse en zona de play-in, pues es noveno con 14 puntos, uno más que los dirigidos por Efraín Juárez, que vienen de una dolorosa goleada sufrida ante las Águilas del América en el clásico capitalino y un tropiezo contra la escuadra rojiblanca los sacaría de puestos de play-in.

El Dato: Guillermo Martínez se perderá el resto del certamen con los Pumas debido a que será intervenido quirúrgicamente por una fractura del metatarsiano.

Sin embargo, las únicas dos victorias de Pumas sobre Chivas en sus últimos 10 antecedentes ocurrieron precisamente en CU, y la más reciente de ellas fue por un contundente 3-0 en los cuartos de final de vuelta del Apertura 2023, torneo en el que los felinos también se impusieron a los tapatíos en la fase regular, por pizarra de 1-0 en la Jornada 17.

De esas siete victorias del Rebaño contra los capitalinos desde el 2022 a la fecha, cuatro fueron de manera consecutiva y una de ellas fue por un categórico 4-1 en el repechaje del Clausura 2022, donde a la postre los rojiblancos fueron eliminados por el Atlas en cuartos de final.

16 goles ha anotado Chivas en el Torneo Apertura 2025

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan al encuentro del domingo con una seguidilla de dos juegos ganados tras imponerse a Necaxa (3-1) y Puebla (2-0), resultados con los que escaló posiciones para colocarse en zona de play-in, mientras que los felinos recibieron siete goles en sus últimos dos cotejos, tres de los Bravos y cuatro del América, cuando en sus anteriores siete compromisos solamente habían permitido cinco anotaciones.

La actividad de la Fecha 12 se pone en marcha esta noche con tres choques, entre los que sobresale la visita del Pachuca a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa, cotejo al que los Tuzos llegan con la confianza recuperada tras imponerse al Atlético de San Luis después de seis compromisos sin conocer la victoria.

En otro partido atractivo de la decimosegunda fecha del Apertura 2025, Tigres recibe el sábado por la noche en el Volcán al Cruz Azul, que la semana pasada se convirtió en el último equipo en conocer la derrota en la campaña al sucumbir en Tijuana.

Por su parte, el América será local por segundo fin de semana consecutivo y en esta ocasión tendrá como rival al Santos Laguna, que está fuera de puestos de Liguilla y play-in al ubicarse en el sitio 13.

También el sábado, Nacho Ambriz dirigirá por primera vez al León después de cuatro años luego de que fue el elegido por la directiva para reemplazar al argentino Eduardo Berizzo. El primer juego en su segunda etapa en el banquillo de La Fiera, decimoprimera en la clasificación, es en calidad de local contra el campeón Toluca, que se hizo de la Campeones Cup a costa del LA Galaxy.

La actividad de la decimosegunda fecha de la Liga MX culminará el domingo por la noche en Tijuana, donde Xolos intentará vencer a otro de los favoritos al título, el Monterrey, después de que puso fin al invicto del Cruz Azul en la Jornada 11.