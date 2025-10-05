¿Cuántos y quiénes son los hijo de Omar Bravo? | FOTOS

El nombre de Omar Bravo ha revivido en los últimos días, pero esta vez no se debe a nada relacionado con el futbol, pues el exgoleador de Las Chivas fue recientemente detenido por presunto abuso sexual infantil.

De acuerdo con la Fiscalía General del estado de Jalisco, este habría abusado en varias ocasiones de una adolescente, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente el exfutbolista fue trasladado al penal de Puente Grande, en el que permanecerá mientras se lleva a cabo todo el proceso judicial.

Aunque aún no se dicta una sentencia, este se encuentra en prisión preventiva oficiosa.

Omar Bravo, ex futbolista de las Chivas del Guadalajara, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.



La aprehensión fue realizada por elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación… pic.twitter.com/OYbFN3inKr — Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) October 5, 2025

¿Quiénes son los hijos de Omar Bravo?

El exdelantero de las chivas mantiene bastante privada su vida personal y familiar, sin embargo en ocasiones comparte en redes sociales fotografías acompañado de sus dos hijos.

Aunque en 2024 se comenzó a rumorar que el futbolista Iker Fimbres era hijo de Omar Bravo debido a su parecido físico y la forma en la que celebra los goles, este rumor que comenzó en redes sociales se desmintió rápidamente, pues no existe ninguna relación familiar entre Omar e Iker.

La primera hija de Omar es Roma, quien actualmente tiene 10 años de edad pues nació en 2015, quien solamente es hija del futbolista y no de su esposa Pamela Olivares.

Liam Omar es el hijo que tiene con su esposa Pamela Olivares, y este pequeño ha acompañado a su padre desde que este era jugador de Las Chivas de Guadalajara, e incluso lo acompaña recientemente a ver partidos juntos.

Liam Omar tiene una condición llamada hemiparesia, lo que le causa debilidad o parálisis en uno de los lados de su cuerpo, razón por la cual recibe terapias que le ayudan con la movilidad de su brazo y pierna derechos.

En 2020, el reconocido futbolista visitó a los niños del Hospital Shriners ubicado en la Ciudad de México, mismo en el que convivió con los menores de edad y realizó un recorrido acompañado de su hijo.

¿Quiénes son los hijos de Omar Bravo? ı Foto: Instagram @omarbravooficial

Además de Roma y Liam, de quienes comparte imágenes en redes sociales mientras comparten tiempo de calidad, presuntamente el futbolista tuvo una hija con una menor de edad en 2002, quien se llama Sheryl.

Sheryl no es reconocida como hija del exfutbolista, pues de acuerdo con una entrevista que tuvo Claudia, la madre Sheryl, el futbolista no quiso comprometerse pues su carrera como futbolista iba comenzando.