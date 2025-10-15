Lionel Messi humilla a todos los clubes de la Liga MX de la peor manera posible

Lionel Messi hizo menos a los clubes de la Liga MX en la creación de su nuevo torneo.

Lionel Messi hizo un acto en contra de los clubes de la Liga MX que bien se puede sumar a la rivalidad futbolística entre Argentina y México, pues el experimentado jugador no tomó en cuenta a los equipos del balompié nacional para la Copa Messi, un torneo Sub-16 que promete ser un semillero de futuras estrellas del deporte más popular del mundo.

Por medio de sus redes sociales, el integrante del Inter Miami compartió su entusiasmo y alegría por la creación de este certamen, el cual se llevará a cabo precisamente en las instalaciones de Las Garzas, el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, fue el mensaje que compartió Lionel Messi al revelar en su cuenta de Instagram la creación de la Copa Messi.

¿Qué equipos estarán en el torneo de Lionel Messi?

Un total de siete equipos son los que competirán en la primera edición de la Copa Messi, y Lionel Messi no podía dejar fuera a Newell’s Old Boys, el club del que es aficionado y con el que jugó en sus categorías inferiores durante seis años.

River Plate es el otro equipo del futbol argentino que jugará el nuevo torneo de Lionel Messi, quien tampoco podía excluir del mismo al Barcelona, escuadra con la que debutó como futbolista profesional en el 2004 y con la que hizo historia durante las 17 temporadas que defendió la camiseta culé.

Los otros cuatro equipos que disputarán la Copa Messi son Chelsea, Inter de Milán, Atlético de Madrid y Manchester City.

¿Cuándo se jugará el torneo en el que Lionel Messi hizo menos a los clubes de la Liga MX?

La Copa Messi, certamen en el que Lionel Messi no tomó en cuenta a ningún club de la Liga MX, se llevará a cabo en Miami, Florida, del 9 al 14 de diciembre del 2025.

Los ocho equipos serán divididos en dos grupos con cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada sector clasificarán a la ronda de semifinales antes de dar paso a la final en la que se definirá al primer campeón de este evento.

La Copa Messi promete dar muestra de los grandes talentos menores de 16 años de Barcelona, Manchester City y el resto de los equipos que disputarán la misma por primera ocasión, esperando que alguno de ellos eventualmente pueda ser el heredero del rosarino.

