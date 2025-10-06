¿Messi y Yamal mejores que Cristiano Ronaldo y Mbappé? La declaración que enciende la polémica

Desde su irrupción en la élite del futbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se colocaron como las figuras a seguir en el deporte, estafeta que parece estar cambiando a Lamine Yamal y Kylian Mbappé, jugadores que han sido comparados con la rivalidad que en su momento tuvieron la Pulga y CR7.

Una de las comparativas más fuertes las dio Marcelo Bielsa, quien dijo que Messi y Yamal son jugadores autosuficientes, mientras que Cristiano y Mbappé son futbolistas que necesitan de asociaciones.

Messi y Yamal rompen el análisis

“No necesita (Lamine Yamal) ni de grandes pases, porque le dan pases laterales, la recibe y se los gambetea a todos. Lo mismo que Messi y que otros jugadores desequilibrantes”, explicó Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección de Uruguay, quien asegura que Messi como Yamal son talentos que rompen el análisis.

“Si vos tenés un jugador como el wing del Barca (Yamal), a quien le das la pelota y no le importa si hay dos o diez jugadores frente a él, gambetea igual… Entonces, ese tipo resuelve el juego ofensivo, con independencia de cualquier análisis. Rompe el análisis, mejora a su equipo porque elimina a rivales por sí mismo, sin la ayuda de nadie”, dijo el Loco.

CR7 y Mbappé necesitan habilitadores

Para Marcelo Bielsa, tanto Mbappé como Cristiano Ronaldo “necesitan de habilitadores”, algo que Messi y Yamal no, lo que quiere decir que los jugadores del Barcelona son capaces de generar sus propias oportunidades.

“Mbappé o Cristiano Ronaldo necesitan de habilitadores, pero tanto Messi como el wing del Barca no necesitan de habilitadores, son pases transversales con el rival enfrente. Entonces, si usted tiene ese recurso, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento no importa”, indicó el estratega.

Las comparaciones entre Lamine Yamal y Kylian Mbappé con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se hacen cada vez más frecuentes, pues los jugadores de la nueva era militan en el Barcelona y Real Madrid, como lo hicieran el argentino y el portugués.

Además que para los aficionados Yamal y Mbappé son los herederos a trono, tanto que el jugador culé ya fue segundo en las votaciones al Balón de Oro y el segundo ya cuenta en su palmarés con una Copa del Mundo, además de un subcampeonato.

aar