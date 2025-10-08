La insólita razón que juntaría al Barcelona y Lionel Messi en un lugar inesperado

El Futbol Club Barcelona acaba de confirmar en sus redes sociales que el partido de la Jornada 17 de LaLiga española contra el Villarreal será el primero en la historia del torneo que se juegue fuera de España, el próximo sábado 20 de diciembre en Miami, donde podrían reencontrarse con el mejor jugador del club blaugrana de la historia Lionel Messi.

El encuentro está programado para disputarse en la cancha del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, y el Villarreal fungirá como el equipo local en esta ocasión. Cabe recalcar que de los 380 partidos que se disputan en todo el año futbolístico en LaLiga, solo este se jugará en Estados Unidos por primera vez frente a 65 mil aficionados.

“Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al futbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada”, expresó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/44bDpxEsG5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2025

Lionel Messi y el Barcelona se podrían juntar en Miami

Con la confirmación del partido entre el Barcelona y el Villarreal, los aficionados del club blaugrana ya esperan con ansias que llegue el sábado 20 de diciembre, ya que, aparte de ver a su equipo jugar fuera de España, también se podría dar el reencuentro entre los culés y su máximo ídolo, Lionel Messi.

El partido será en Miami y el astro argentino estará presente en la ciudad de Estados Unidos, porque irá terminando la temporada de la MLS por esas fechas, así que los blaugranas deberán estar atentos a ese partido, para conocer si Messi hace acto de presencia en el Hard Rock Stadium.

Además de Lionel Messi, el Barcelona volverá a juntarse con algunos jugadores que formaron parte del equipo que ganó la última Champions League en 2015, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, ya que los dos primeros anunciaron su retiro a final de temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona en LaLiga?

Por el parón por Fecha FIFA, el Barcelona tendrá dos semanas de descanso para planear su próximo partido en LaLiga, ya que después de caer 4-1 ante el Sevilla, tendrán que conseguir un buen resultado en su siguiente encuentro, si quieren pelear por el liderato del torneo.

Los blaugranas se medirán ante el Girona en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic el próximo sábado 18 de octubre, donde los aficionados culés podrían ver el regreso de Lamine Yamal.

El compromiso entre los culés y los blanquivermells iniciará en punto de las 8:15 horas, tiempo del centro de México, y corresponde a la Jornada 9 del torneo español.

