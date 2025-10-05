Robert Lewandowski falla un penalti en la derrota del Barcelona por goleada ante el Sevilla

Jugadores del Sevilla celebran uno de sus goles ante el Barcelona

El Sevilla del entrenador Matías Almeyda, ex de Chivas, obtuvo un gran resultado al vencer por 4-1 al Barcelona en LaLiga de España, con una gran actuación de todos sus jugadores, entre ellos el veterano chileno Alexis Sánchez, quien hizo válida la ley del ex.

Alguna vez jugador del Barca, Sánchez, insignia de la generación dorada de la Selección Chilena, abrió el marcador en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde los once pasos, luego de una falta de Ronald Araujo.

Luego de la diana del sudamericano a los 13 minutos del juego, el Sevilla encontró la segunda anotación al 37′ vía Isaac Romero, quien asestaba el segundo golpe sobre el conjunto blaugrana, que no reaccionaba ante la presión del conjunto local.

Los pupilos de Hansi Flick no estaban reaccionando de la manera esperada, sumado a que el letal delantero polaco Robert Lewandowski falló un penalti que pido haber cambiado el rumbo de la historia. Los catalanes encontraron el descuento gracias al inglés Marcus Rashford, pero de poco sirvió.

El Sevilla aguantó los embates de la visita en la segunda parte y fue en los instantes finales del juego cuando marcaron los goles que sellaron la goleada. José Ángel Carmona al 90′ y Akor Adams al 96′ dieron las estocadas finales para tres puntos de oro para los blanquirrojos.

Barcelona resiente baja de Lamine Yamal

El Barcelona resintió mucho la baja del astro Lamine Yamal, quien no pudo estar en el duelo, pues se le complicó una lesión en la zona de la ingle y estará fuera de juego entre dos a tres semanas. Además del partido ante el Sevilla, el extremo de 18 años de edad se perderá los siguientes partidos de España de la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

Yamal jugó 90 minutos en la derrota de 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Después del duelo ante los actuales campeones de Europa fue que el “problema en la ingle del extremo ha reaparecido”, informó el club español.

El jugador, quien terminó segundo en las votaciones para el Balón de Oro 2025, no verá acción con la Selección Española en los choques ante Georgia el 11 de octubre y a Bulgaria tres días después por las eliminatorias de la UEFA.

aar