Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 2 de la fase de liga

Se terminó la Jornada 2 de la Champions League, la cual nos dejó varias goleadas como la del Bayern Múnich 5-1 al Pafos o el auténtico partidazo entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, un encuentro no apto para cardíacos, pues las oportunidades de peligro para ambas escuadras estuvieron presentes en todo el encuentro.
De igual manera, el Galatasaray sorprendió al campeón de la Premier League, el Liverpool, y terminó ganándole por la mínima, gracias a un penal que convirtió con éxito el delantero nigeriano Victor Osimhen. Lo triste de esta jornada, fue que el defensa mexicano Rodrigo Huescas salió lesionado del partido entre el Copenhague y el Qarabag.
Al final de esta segunda fecha, el conjunto de Vincent Kompany es el líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Real Madrid, que goleó al Kairat Almaty, y en el tercer puesto se ubica el PSG, que sacó tres puntos importantísimos de Montjuic.
Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League
- Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
- Atalanta 2-1 Club Brugge
- Pafos 1-5 Bayern Múnich
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Bodo/Glimt 2-2 Tottenham
- Marsella 4-0 Ajax
- Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt
- Inter de Milán 3-0 Slavia Praha
- Chelsea 1-0 Benfica
- Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle
- Qarabag 2-0 Copenhague
- AS Monaco 2-2 Manchester City
- Napoli 2-1 Sporting de Lisboa
- Villarreal 2-2 Juventus
- Arsenal 2-0 Olympiacos
- Leverkusen 1-1 PSV
- Barcelona 1-2 PSG
- Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club de Bilbao
Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2
El Bayern Múnich se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la segunda jornada de la Champions League por su goleada 5-1 al Pafos, los bávaros buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.
- Bayern Múnich - 6 puntos
- Real Madrid - 6 puntos
- Paris Saint-Germain - 6 puntos
- Inter de Milán - 6 puntos
- Arsenal - 6 puntos
- Qarabag - 6 puntos
- Borussia Dortmund - 4 puntos
- Manchester City - 4 puntos
- Tottenham - 4 puntos
- Atlético de Madrid - 3 puntos
- Newcastle - 3 puntos
- Marsella - 3 puntos
- Club Brugge - 3 puntos
- Sporting de Lisboa - 3 puntos
- Frankfurt - 3 puntos
- Barcelona - 3 puntos
- Liverpool - 3 puntos
- Chelsea - 3 puntos
- Napoli - 3 puntos
- Royale Union Saint-Gilloise - 3 puntos
- Galatasaray - 3 puntos
- Atalanta - 3 puntos
- Juventus - 2 puntos
- Bodo/Glimt - 2 puntos
- Bayer Leverkusen - 2 puntos
- Villarreal - 1 punto
- PSV - 1 punto
- Copenhague - 1 punto
- Olympiacos - 1 punto
- AS Monaco - 1 punto
- Slavia Praha - 1 punto
- Pafos - 1 punto
- Benfica - 0 puntos
- Athletic Club - 0 puntos
- Ajax - 0 puntos
- Kairat Almaty - 0 puntos
La siguiente jornada de la Champions League será a mediados/finales de octubre, los primeros partidos se disputarán el martes 21 de octubre y la tercera fecha culminará el miércoles 22 del mismo mes con el partido entre el Real Madrid y la Juventus, además un día antes tendremos el Arsenal vs Atlético de Madrid y el Leverkusen vs Paris Saint-Germain.
DCO