Champions League 2025: Así va la tabla general después de la Jornada 2 de la fase de liga

El Bayern Múnich se queda con el liderato después de su goleada al Pafos.

Se terminó la Jornada 2 de la Champions League, la cual nos dejó varias goleadas como la del Bayern Múnich 5-1 al Pafos o el auténtico partidazo entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, un encuentro no apto para cardíacos, pues las oportunidades de peligro para ambas escuadras estuvieron presentes en todo el encuentro.

De igual manera, el Galatasaray sorprendió al campeón de la Premier League, el Liverpool, y terminó ganándole por la mínima, gracias a un penal que convirtió con éxito el delantero nigeriano Victor Osimhen. Lo triste de esta jornada, fue que el defensa mexicano Rodrigo Huescas salió lesionado del partido entre el Copenhague y el Qarabag.

Al final de esta segunda fecha, el conjunto de Vincent Kompany es el líder de la competencia momentáneamente; debajo de ellos viene el Real Madrid, que goleó al Kairat Almaty, y en el tercer puesto se ubica el PSG, que sacó tres puntos importantísimos de Montjuic.

Estos fueron los resultados de la Jornada 2 de la Champions League

Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

Atalanta 2-1 Club Brugge

Pafos 1-5 Bayern Múnich

Galatasaray 1-0 Liverpool

Bodo/Glimt 2-2 Tottenham

Marsella 4-0 Ajax

Atlético de Madrid 5-1 Frankfurt

Inter de Milán 3-0 Slavia Praha

Chelsea 1-0 Benfica

Union Saint-Gilloise 0-4 Newcastle

Qarabag 2-0 Copenhague

AS Monaco 2-2 Manchester City

Napoli 2-1 Sporting de Lisboa

Villarreal 2-2 Juventus

Arsenal 2-0 Olympiacos

Leverkusen 1-1 PSV

Barcelona 1-2 PSG

Borussia Dortmund 4-1 Athletic Club de Bilbao

Así va la tabla general de la Champions League tras la Jornada 2

El Bayern Múnich se quedó con el primer lugar de la tabla general después de la segunda jornada de la Champions League por su goleada 5-1 al Pafos, los bávaros buscarán mantener la posición en la fecha que sigue.

Bayern Múnich - 6 puntos

Real Madrid - 6 puntos

Paris Saint-Germain - 6 puntos

Inter de Milán - 6 puntos

Arsenal - 6 puntos

Qarabag - 6 puntos

Borussia Dortmund - 4 puntos

Manchester City - 4 puntos

Tottenham - 4 puntos

Atlético de Madrid - 3 puntos

Newcastle - 3 puntos

Marsella - 3 puntos

Club Brugge - 3 puntos

Sporting de Lisboa - 3 puntos

Frankfurt - 3 puntos

Barcelona - 3 puntos

Liverpool - 3 puntos

Chelsea - 3 puntos

Napoli - 3 puntos

Royale Union Saint-Gilloise - 3 puntos

Galatasaray - 3 puntos

Atalanta - 3 puntos

Juventus - 2 puntos

Bodo/Glimt - 2 puntos

Bayer Leverkusen - 2 puntos

Villarreal - 1 punto

PSV - 1 punto

Copenhague - 1 punto

Olympiacos - 1 punto

AS Monaco - 1 punto

Slavia Praha - 1 punto

Pafos - 1 punto

Benfica - 0 puntos

Athletic Club - 0 puntos

Ajax - 0 puntos

Kairat Almaty - 0 puntos

La siguiente jornada de la Champions League será a mediados/finales de octubre, los primeros partidos se disputarán el martes 21 de octubre y la tercera fecha culminará el miércoles 22 del mismo mes con el partido entre el Real Madrid y la Juventus, además un día antes tendremos el Arsenal vs Atlético de Madrid y el Leverkusen vs Paris Saint-Germain.

