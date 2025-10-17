Federación Mexicana de Futbol menciona al hombre indicado para comandar a México en el Mundial: “es líder”

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana, habla sobre el entrenador de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana terminó una de las últimas Fecha FIFA antes de que finalice 2025 y arranque el año mundialista, pero el cuadro de Javier Aguirre tuvo muchos altibajos, pese a ello, dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ven al Vasco como el entrenador adecuado para dirigir el plan en la Copa del Mundo 2026.

“Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos”, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana, en charla con David Faitelson en TUDN.

Para Arriola, el Vasco, quien vive su tercera etapa en la Selección Mexicana, ya le aportó al Tricolor algo desde su llegada, que fue el título de la Nations League de la Concacaf, un cetro que nunca se había logrado, algo destacado.

“Pero a ver, si hacemos un poco el balance distinto a los partidos de preparación que llevamos, Javier lo que ya le aportó al país fue el título de la Nations League que no se había obtenido. A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, por ejemplo ese de querer estar en la selección”, agregó.

Además, para el Comisionado de la Federación Mexicana, el entrenador de la selección le ha dado también un peso importante a los jugadores, pues cada vez más quieren estar por convencimiento. Los futbolistas vienen para competir por un puesto.

“Quizás algunos desajustes que tú ves en la cancha es por las ganas de gustar al técnico. Hoy los jugadores están convencidos de que quieren jugar su Mundial en su país y que tienen que competir por el puesto”, agregó.

Balance de México en la Fecha FIFA

México no pudo ganar un partido en la más reciente Fecha FIFA, pues empató ante Ecuador y perdió ante Colombia, resultados que generaron mucha polémica, pues se habló sobre que el Tricolor no pudo competir, al menos claramente ante los colombianos.

Primero la Selección Mexicana fue humillada por Colombia, que con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero se llevaron la victoria por pizarra de 4-0, la peor derrota de Aguirre como DT nacional.

Después, ante Ecuador, la selección cerró la Fecha FIFA con un empate 1-1 en el Estadio AKRON de Guadalajara, donde lo más destacado fue que Germán Berterame consiguió su primer gol como seleccionado nacional.

El Tricolor alargó a cuatro su racha de juegos sin triunfo, pues no gana desde que venció 2-1 a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Berterame marcó su primer gol con la Selección Mexicana cuando definió con un tiro de derecha en el área, apenas a los 3 minutos de acción para poner en ventaja a los aztecas luego de que Érick Sánchez recuperó un balón en un intento de salida de los sudamericanos.

