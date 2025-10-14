Germán Berterame consigue ante Ecuador su primer GOLAZO con la Selección Mexicana (VIDEO)

Germán Berterame marcó su primer gol con la Selección Mexicana en el amistoso de este 14 de octubre contra Ecuador en el Estadio AKRON, cuando definió con un tiro de derecha en el área, apenas a los 3 minutos de acción para poner en ventaja al Tricolor.

El delantero del Monterrey aprovechó un pase de Érick Sánchez, quien robó un balón, para quedar sólo ante el guardameta Hernán Galíndez y abatirlo con un remate raso.

¡Goooool de México! Berterame aprovecha una mala salida de Ecuador y en dos minutos ya vacunó 😎🔥



📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsPana pic.twitter.com/EzXzkT2uq8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 15, 2025

Cinco partidos le llevó a Germán Berterame conseguir su primer gol con la Selección Mexicana, con la que debutó el 15 de octubre del 2024 en la victoria por 2-0 ante Estados Unidos, en un amistoso que también se efectuó en el Estadio AKRON.

¿Contra quiénes fueron los juegos previos de Germán Berterame con México?

Desde su debut con la Selección Mexicana hace un año exacto, Germán Berterame no había sido llamado por Javier Aguirre hasta la Fecha FIFA de septiembre.

El atacante de Rayados jugó 29 minutos en el 0-0 contra Japón y 62 en la igualada 2-2 ante Corea del Sur en los amistosos de septiembre, además de que participó 23 en la caída de 4-0 a manos de Colombia el 11 de octubre.

Germán Berterame es una de las apuestas de Javier Aguirre en la delantera de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, en el que el Tricolor volverá a ser anfitrión del magno evento después de 40 años.

EVG