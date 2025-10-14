Aficionada de la tercera edad le roba un beso a Lucas Ocampos y el VIDEO se hace viral en segundos

Una aficionada de la tercera edad le robó un beso al futbolista argentino Lucas Ocampos.

El argentino Lucas Ocampos, jugador del Monterrey, fue sorprendido por una señora aficionada de la tercera edad que le robó un beso en la mejilla cuando se detuvo en su camioneta al salir de El Barrial, donde atendió a aficionados de Rayados que querían una foto o autógrafo suyo.

“Ay, mi amor”, dijo la mujer en el momento en el que se acercó a la camioneta del futbolista, hecho que provocó algunas risas entre las otras personas que también querían una selfie con el extremo de Rayados, quien en todo momento fue amable con dicha señora.

Una señora abraza y le da un beso a Lucas Ocampos.#Rayados #LigaMX pic.twitter.com/JXABGBe8Xt — RG La Deportiva (@rg690) October 14, 2025

Momentos después de darle el beso, la aficionada del Monterrey se acerca su cara lo más que pudo a la de Lucas Ocampos para que le tomaran la foto del recuerdo con el extremo argentino, quien lució sonriente con esta emocionada señora, quien se despidió diciendo “gracias, mi amor”.

¿Cuántos torneos ha jugado Lucas Ocampos con el Monterrey?

El Apertura 2025 es el tercer torneo de Liga MX en el que el argentino Lucas Ocampos defiende la camiseta del Monterrey, equipo al que se sumó en el Apertura 2024.

Hasta el momento, el extremo nacido en Buenos Aires ha marcado siete goles con el conjunto albiazul, cinco de los cuales han sido en la actual campaña.

Lucas Ocampos llegó al futbol mexicano en el verano del 2024 procedente del Sevilla, club al que había regresado tras una aventura en la Eredivisie con el Ajax.

¿En cuántos clubes jugó Lucas Ocampos antes de llegar al Monterrey?

El Monterrey es el octavo equipo en el que el argentino Lucas Ocampos juega durante su carrera, la cual comenzó con el River Plate el 16 de agosto del 2011 en un juego de la Segunda División de Argentina contra Chacarita Juniors.

El extremo se fue a Europa un año después de su debut, cuando en el 2012 se unió a las filas del Mónaco. En el viejo continente también formó parte de las plantillas de Olympique de Marsella, Genoa, Milan, Sevilla y Ajax.

Lucas Ocampos quiere ser una pieza fundamental para un Monterrey que busca poner fin a una racha de seis años sin levantar el trofeo de la Liga MX.

EVG