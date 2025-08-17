Monterrey sufre, pero doblete de Lucas Ocampos conduce a la victoria ante Mazatlán y al subliderato

Lucas Ocampos celebra uno de sus goles con Monterrey ante Mazatlán en la Liga MX

En un partido en donde terminaron sufriendo de más, los Rayados del Monterrey consiguieron la victoria 3-2 ante el Mazatlán en el cierre de la quinta fecha del torneo, resultado con lo que el cuadro de Domènec Torrent se coloca como sublíder del Apertura 2025.

La Pandilla llegó a 12 puntos, los mismos que tiene el Pachuca, que en su duelo de esta jornada perdió ante los Xolos de Tijuana y perdieron el invicto. No fue un duelo sencillo para Monterrey, que empezó perdiendo con tanto en contra al 13′.

El empate llegó gracias a un certero cabezazo del defensor central Víctor Guzmán, quien se levantó y anticipó a un defensor de los Cañoneros. El Toro volvió a marcar gol con La Pandilla después de dos años, cinco meses y 13 días.

¡Disparo de pierna derecha y GOLAZO de @Locampos15! 🇫🇮🔥



¡Lo que haces en la cancha, Luquitas! 🤯#GolRayado pic.twitter.com/2U2zrixKko — Rayados (@Rayados) August 18, 2025

La igualdad le dio a los regios la confianza que les faltaba para irse con todo al ataque a buscar darle vuelta al partido y lo consiguieron gracias a un jugador que había sido muy criticado por parte de la afición de Rayados, que es el atacante argentino Lucas Ocampos, quien respondió a los señalamientos con dos goles para encaminar al cuadro local a obtener los tres puntos.

Con goles al 26’ y al 45’ del exelemento del Sevilla, el conjunto de la Sultana del Norte se marchó al descanso con la superioridad en la pizarra. Para su primer gol de la noche, Ocampos mandó el balón al fondo de la red, luego que su primer remate fue rechazado por el arquero Ricardo Gutiérrez, pero el argentino no falló en el segundo intento.

Lucas Ocampos demostró en la cancha del Estadio BBVA el nivel que puede alcanzar. Tuvo velocidad, agilidad, se desmarcó bien y estaba generando buenas asociaciones con el resto del ataque rayado.

Ocampos encontró el segundo de Monterrey apareciendo en la banda derecha y el tercero desde la izquierda, recibiendo de cara a portería, encarando y eludiendo a dos rivales, antes de sacar un zapatazo en el borde del área que entró pegado al porte del portero del Mazatlán.

Al minuto 71 el Mazatlán tuvo una jugada de mucho peligro, pues el delantero Fabio Gomes recibió el esférico dentro del área y sacó un remate que parecía se metía a la portería, pero Jorge El Corcho Rodríguez apareció de último momento para impedir la caída de su marco.

Al 81 finalmente llegó la segunda diana del cuadro comandado por Robert Dante Siboldi. Una jugada por la derecha terminó con una diagonal en los pies de Omar Moreno, quien luego de una complicada recepción logró definir para perforar las redes contrarias.

