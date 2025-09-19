Anthony Martial vive la peor experiencia de su vida con el Monterrey y apenas tiene 3 días en México (VIDEO)

Anthony Martial ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Monterrey este viernes; sin embargo, durante la conferencia de prensa, el delantero francés vivió su peor experiencia desde su llegada a México, pues a escasos minutos de iniciar sonó la alerta sísmica.

En el video se puede ver que después de que Martial respondió a una pregunta, el moderador comentó que iban a pasar a la siguiente fase de la conferencia, pero antes de que continuara hablando, comenzó a sonar la alerta en el teléfono del ‘Tato’ Noriega, quien no sabía qué era lo que pasaba, y su equipo le informó sobre lo ocurrido, pues este 19 de septiembre se lleva a cabo un simulacro nacional en México.

Anthony Martial tampoco sabía qué era lo que ocurría en ese momento y volteó a ver el celular del presidente deportivo de su nuevo club, para enterarse cuál fue la razón por la que comenzó a emitirse ese sonido.

La pregunta en francés, la cara del Tato, la sonrisa de Martial, la alerta sísmica, el susto de todos, la sacada de pedo del mismo Anthony y el último mensaje de Noriega: “que seas feliz 😊”



CINE 🚬 pic.twitter.com/VylYwskH5R — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) September 19, 2025

¿Cuándo podría debutar Anthony Martial con el Monterrey?

Anthony Martial fue el último refuerzo de los Rayados de Monterrey para este Apertura 2025 y llega a una plantilla repleta de jugadores que militaron en Europa como Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Sergio Canales y Óliver Torres.

Durante su presentación, confesó que él está listo para debutar con su nuevo equipo, si es que el técnico Doménec Torrent lo necesita, pero en dado caso, podríamos verlo en la cancha del Estadio BBVA en el partido ante el América.

Martial podría demostrar su nivel y toda la experiencia que adquirió en el viejo continente, ante la plantilla más cara de la Liga MX, además de encontrarse con su compatriota y amigo, Allan Saint-Maximin, quien ya tiene tres partidos jugados en el futbol mexicano.

"Es un futbol nuevo para mí. Me dieron buenas referencias. Fue una excelente decisión venir aquí".🎙️ @AnthonyMartial.💙🤍 pic.twitter.com/H5rOlXrhL2 — Rayados (@Rayados) September 19, 2025

¿Cuándo es el partido entre el Monterrey y el América?

El encuentro entre el Monterrey y el América es uno de los más llamativos de la Jornada 9 del Apertura 2025, junto al Chivas contra Toluca, pues las dos escuadras quieren seguir en los primeros puestos de la tabla general y pelear por el liderato.

Los Rayados y las Águilas se verán las caras en la cancha del Estadio BBVA este sábado 20 de septiembre en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, además de que podríamos ver un desfile de estrellas en este compromiso.

Sergio Ramos, Sergio Canales, Allan Saint-Maximin, Anthony Martial, Óliver Torres, Lucas Ocampos, Álvaro Fidalgo son algunos nombres que estarán presentes en el encuentro.

DCO